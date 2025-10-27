< sekcia Regióny
Mesiac fotografie pozýva na prvú výstavu: Prináša poéziu
Mesiac fotografie prinesie do Bratislavy výrazné mená súčasnej fotografie i diela formujúcich osobností fotografického média.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Mesiacu fotografie patrí v Bratislave november, no už v pondelok 35. ročník festivalu skúmajúceho vývoj média aj jeho budúcnosť sprístupňuje prvú výstavu, ktorá prináša do verejného priestoru poéziu. Výstava Miloša Karáska Intimita - Vizuálna poézia s použitím upravených výrezov fotografií Michala Zajačka je inštalovaná na Rybnom námestí. Vernisáž bude o 17.00 h. TASR o tom informovala PR manažérka Mariana Jaremková.
Dodáva, že Mesiac fotografie prinesie do Bratislavy výrazné mená súčasnej fotografie i diela formujúcich osobností fotografického média. Festival sa bude v rámci výstav venovať témam ako fotografia a umelá inteligencia, fotografia a text, fokus festivalu bude na Austráliu.
Najväčším lákadlom pre návštevníkov bude podľa organizátorov výstava Oči, ktoré boli storočím zo zbierky Loly Garrido v sekcii Svet. „V minulosti sme predstavili veľké retrospektívy Henriho Cartiera-Bressona, ale aj Williama Kleina či Annie Leibovitz a ďalších, ale nikdy sme nepredstavili vývoj média v takej komplexnosti a v takom rozsahu ako v tomto ročníku. Deväťdesiat fotografií od 64 autorov prináša unikátny prierez, za ktorým sme museli zvyčajne cestovať do Rakúska či Nemecka, ale v novembri ho budeme mať možnosť vidieť na Slovensku,“ hovorí riaditeľ festivalu Václav Macek k výstave, ktorá predvedie diela autorov ako Julia Margaret Cameron, Alfred Stieglitz, Man Ray, Nan Goldin, Irving Penn, Walker Evans či Seydou Keita.
Fotografia sa prirodzene prepája s inými umeleckými formami. V rámci výstavného bloku Fotografia a text bude možné vidieť okrem diel Karáska a Zajačka napríklad aj diela Stana Filka či Eliny Brotherus.
Miloš Karásek (1960) sa venuje interdisciplinárnym presahom v oblasti výtvarného umenia, architektúry, divadla a literatúry. Jeho tvorbu reprezentujú diela realizované klasickými technikami (bronzová plastika, akrylová maľba, kresba) a rovnako aj celky konceptuálneho charakteru (projekty v oblasti nových médií, performatívne akcie, experimentálne videá, aplikácie 3D technológií). „Realizuje poetické videá, ako aj intervencie do reálneho i elektronického verejného priestoru, v ktorých prezentuje novú podobu komunikácie presahujúcu textové hranice literatúry,“ dodáva festival k umelcovi, ktorý sa svojimi intervenciami do verejného priestoru pomyselne pýta, či potrebujeme poéziu. „Ide vlastne o hypotetickú otázku. Intervenuje preto, lebo pozná odpoveď a ponúka ju všetkým, ktorí sa pohybujú po bratislavských uliciach a zákutiach. Umožňuje im poéziu zažiť, inscenuje nečakané stretnutia, bleskové rande s umením v útrobách Bratislavy,“ píše v sprievodnom texte k výstave jej kurátorka Nadežda Lindovská. Dodáva, že ktokoľvek môže prísť do styku s poetickou sériou Intimita, ktorá sa pôvodne zrodila na Instagrame a prepája slovo s obrazom - minimalistické básne Karáska, inšpirované tradíciou japonských haiku, so špecificky upravenými výrezmi z fotografií Zajačka.
