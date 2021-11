Mesiac fotografie prináša aj Latentné revolúcie

Bratislava 10. novembra (TASR) - Mesiac fotografie priniesol do Bratislavy aj kolektívnu výstavu Latentné revolúcie. Predstavuje diela slovenských autoriek Miloty Havránkovej, Zuzany Pustaiovej a českej fotografky Libuše Jarcovjákovej. Výstava je inštalovaná v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci na Panskej.



Trojicu významných fotografiek v ich dielach a osobitých prístupoch spája téma hľadania vnútornej slobody vo svete, ktorý sa z celkom objektívnych dôvodov javí ako vychýlený, nedokonalý, či až limitujúci. Vybrané cykly autoriek približujú vždy inú dobu, počnúc hektických 60. až 70. rokov minulého storočia (Milota Havránková), pokračujúc post-normalizačným bezvetrím 80. rokov (Libuše Jarcovjáková) a končiac v porevolučnej súčasnosti (Zuzana Pustaiová).



Každá fotografka si podľa slov kurátorky výstavy Anny Varteckej vytvorila autentický a svojrázny fotografický jazyk. "Prostredníctvom neho sa s trhlinami doby, v ktorej žije, vnútorne oslobodzuje, nachádza rovnováhu alebo to podstatné, čo nebýva prvoplánovo viditeľné," vysvetľuje s tým, že tento proces možno vnímať ako intímne, latentne prebiehajúce revolúcie vedené ´zdola´. "Síce primárne reflektujú subjektívne prežívanie, ale zároveň obnažujú i najhlbšie zakotvenú architektúru spoločenského, politického, kultúrneho i genderového nastavenia systému, v ktorom uviazli."



"Ten dialóg je výborný, každá samostatná miestnosť venovaná jednej autorke je výborná, ale aj v tom dialógu je to pekné a dobré," zhodnotil výstavu pre TASR Václav Macek, riaditeľ festivalu Mesiac fotografie, ktorý tradične predstavuje široké spektrum štýlov, žánrov a skúseností, zároveň otvára dialóg rôznych generácií a kultúr.



Dodal, že výstava Latentné revolúcie je pilotným projektom novovzniknutej Nadácie Miloty Havránkovej, ktorej partnerskými inštitúciami sú Stredoeurópsky dom fotografie, GMB a Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Každoročne má iniciovať a podporovať podobne koncipovanú výstavu dvoch už etablovaných fotografov zo Slovenska a zahraničia, doplnenú o tvorbu mladého začínajúceho autora či autorky.



Výstava potrvá do 30. januára 2022.