Mesiac fotografie prináša mimoriadnu výstavu Oči, ktoré boli storočím
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Takmer tri desiatky výstav prináša do Bratislavy Mesiac fotografie. Otvárací týždeň festivalu (4. - 8. 11.) sprístupní aj z hľadiska jeho histórie mimoriadnu výstavu „Oči, ktoré boli storočím“ so zbierky Loly Garrido, súkromnej zberateľky z Madridu. „Takú výstavu sme na Slovensku nemali, ani my v rámci Mesiaca fotografie ani ktokoľvek iný,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii riaditeľ festivalu Václav Macek.
Spresnil, že výnimočná výstava prezentuje 90 fotografií od vyše šesťdesiatich autorov. „Reprezentuje ‚who is who‘ vo fotografii 20. storočia,“ poznamenal ku kľúčovej výstave 35. ročníka fotografického festivalu s dielami autorov ako Nan Goldin, Henri Cartier-Bresson, Garry Winogrand, Cindy Sherman, Julia Margaret Cameron, Alfred Stieglitz, Man Ray, či Irving Penn. „Je to šperk pre slovenské publikum, ktorý dúfam, že ocení,“ dodal Macek ku kolekcii, ktorú sprístupnia v utorok (4. 11.) na druhom poschodí Domu umenia.
Riaditeľ Mesiaca fotografie upozornil aj na veľkú retrospektívnu výstavu v Danubiane, kde si návštevníci môžu pozrieť diela Tona Stana, autora slovenskej novej vlny. „Výstava poskytne prehľad tvorby umelca, ktorý vychádza z inscenovanej fotografie a prepája klasické prístupy s experimentálnymi sériami či konceptuálnou fotografiou,“ približuje festival výstavu, ktorej súčasťou bude tiež fotografia Kaplička z roku 2018, ktorá je aj na plagáte 35. Mesiaca fotografie.
„Snažíme sa do Bratislavy od začiatku prinášať autorov, ktorí sú zásadní, vo východoeurópskom a stredoeurópskom koncepte sme jediní,“ podčiarkol Macek a odporučil výstavy Carla de Keyzera a Andreasa Müllera-Pohleho s témou umelej inteligencie.
Do početnej kolekcie výnimočných prezentácií osobností svetovej fotografie pribudla v tomto roku retrospektíva diela Joela Meyerowitza, pioniera farebnej fotografie. „Výstava pozýva diváka na cestu po amerických mestách, ich premenách v priebehu mnohých rokov, odkrýva ducha krajiny a jej obyvateľov,“ dodáva Macek.
Upozornil tiež na blok výstav s fokusom na Austráliu, ktorý ponúkne tvorbu Anny Zahalka na výstave nazvanej Fragmenty divočiny. Okrem tejto autorky, vnučky českých emigrantov do Austrálie, festival ponúkne aj výstavu austrálskej fotografky portrétov Bobbi Lockyer. Súčasťou fokusu je tiež exteriérová výstava slovenského cestovateľa a fotografa Antona Fialu.
Okrem výstav v Bratislave organizátori pripravili aj výstavy slovenských fotografov v Budapešti, vo Viedni a v Berlíne. Festival tradične dopĺňajú sprievodné podujatia, medzi nimi prezentácie nových monografií, napríklad Matúša Zajaca či Jozefa Sedláka, ďalej diskusie, masterclassy. Blok venovaný téme film a fotografia ponúkne okrem výstav aj filmové projekcie, napríklad najnovší film fotografa a kameramana Martina Kollára Letopis, Raj na zemi Jara Vojteka, či snímku Ešte nie som, kým chcem byť Kláry Tasovskej.
