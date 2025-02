Mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc otvorí donáška kníh domov

Nové Zámky 27. februára (TASR) - Podujatia pre žiakov, rodiny s deťmi i širokú verejnosť pripravila v marci Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Marec - mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc otvorí v pondelok 3. marca donáška kníh do domu. Túto službu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb, informovala Anita Bóla Kováčová z knižnice.



Pre nadšencov nočnej oblohy je v marci pripravená beseda s amatérskym astronómom Štefanom Kürtim. Knižnica ponúkne výstavu veľkoformátových knižných ilustrácií s názvom Kronika lesa, pre rodiny s deťmi je pripravené komunitné stretnutie s vílou Knihomilou.



Žiaci základných a materských škôl si môžu vybrať z viac ako 20 literárnych podujatí, absolvovať môžu besedy s autormi detských kníh Dávidom Hamranom a Hedvigou Gutierrez.



Pre študentov stredných škôl knižnica pripravila besedu s regionálnym autorom fantasy románov Ondrejom Trepáčom. Víťazná trieda tretieho ročníka regionálnej súťaže S knihou do neznáma absolvuje Podvečer s Harrym Potterom.



V spolupráci s partnerskou knižnicou József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya organizuje knižnica podujatie Boltosmesék pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov v maďarskom jazyku.



Novozámocká knižnica sa 5. marca zapojí do piateho ročníka celoslovenského podujatia zameraného na pozitívne zviditeľnenie knižníc na Slovensku s názvom Je nás počuť. V tento deň a v rovnakú hodinu budú knihovníci v mestách a obciach spoločne čítať verejnosti. V Nových Zámkoch to bude na Hlavnom námestí v čase od 15.30 h do 16.30 h.



Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 137.000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3300 čitateľov, z toho vyše 1800 detí a ročne vypožičia vyše 220.000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2100 nových titulov.