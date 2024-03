Mesiac knihy vyvrcholí knižnou burzou pred úradom Košického kraja

Košice 19. marca (TASR) - Burza kníh sa bude konať v stredu (20. 3.) pred Úradom Košického samosprávneho kraja (KSK). V kraji tak vyvrcholí marcový Mesiac knihy s rôznymi aktivitami regionálnych knižníc. Výťažok z predaja kníh poputuje deťom z Nadácie KSK, informoval samosprávny kraj.



Spolu šesť krajských knižníc bude pred úradom na Námestí Maratónu mieru predávať publikácie rôznych žánrov a autorov za symbolické ceny. Za dobrovoľnú sumu si budú môcť záujemcovia kúpiť v stánku aj knihy, ktoré do ponuky poskytli zamestnanci krajského úradu. Burza bude trvať od 10.00 do 15.00 h, pripravené budú aj tvorivé dielne zamerané najmä na recykláciu kníh.



Všetky vyzbierané prostriedky pôjdu podľa krajskej samosprávy do pokladnice nadácie, ktorá ich použije napríklad na nákup pomôcok pre deti a mládež, športového vybavenia či na zaplatenie krúžkov.



"Hľadáme riešenia, ktoré sú nápomocné pre všetkých zainteresovaných. Spolu s krajskými knižnicami z Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, Trebišova, Košíc a Kráľovského Chlmca otvoríme stánky, aby si zvedaví východniari kúpili naj knihu pre seba a blízkych a zároveň tak podporili deti z krajskej nadácie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.