Mesiac poľovníctva si v Michalovciach pripomenú Poľovníckym dňom

Michalovce 16. júna (TASR) - Jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody, si v michalovskom kaštieli pripomenú Poľovníckym dňom. Podujatie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. júna so začiatkom o 8.00 h, organizujú Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Michalovce. TASR o tom informovali zo Zemplínskeho múzea.



"Poľovačky boli od nepamäti obľúbenou aktivitou šľachty. Máme písomné záznamy, že lovu zveri a vtáctva sa venovali aj predstavitelia rodiny Sztáray. Zúčastňovali sa poľovačiek v blízkom okolí alebo dokonca v Afrike. S tým súvisí aj to, že si do svojich kaštieľov a sídel inštalovali rôzne vzácne lovecké trofeje. Ako to však býva, aj taká poľovačka bola nielen pre šľachtických členov rodín naozaj výnimočná a vyžadovala si zručnosť a prípravu. A aj o tom je naše podujatie, v rámci ktorého sme pripravili pestrý a bohatý kultúrny program," povedala riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková.



Deň poľovníctva odštartuje súťažou o najlepší poľovnícky guláš, nasledovať bude slávnostná svätá omša a po nej samotné otvorenie slávnosti. Na svoje si prídu milovníci psov, najmä poľovníckych plemien, konkrétne tatranského duriča. Poľovníkom počas slávnosti udelia vyznamenania a návštevníci si budú môcť pozrieť taktiež výstavu poľovníckych trofejí, vyskúšať jazdu na koni. Zaznejú tiež zvuky vábenia jeleňa a lovecké fanfáry používané pri poľovačkách. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne a pre starších zase tematické predajné stánky.