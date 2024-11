MESIAC ÚCTY K STARŠÍM: Múzejníci pozývajú na podujatie Jeseň v múzeu

Kremnica 8. novembra (TASR) - Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici pre seniorov dopoludnie v múzeu. Podujatie "Jeseň v múzeu" venované najstaršej generácii sa uskutoční v utorok 12. novembra o 10.00 h.



Ako informovalo múzeum na svojej internetovej stránke, program podujatia ponúkne ukážky organovej hudby. Seniori sa budú môcť započúvať do ukážok klasických skladieb, skladieb súčasných skladateľov a tiež ukážok známych filmových melódií.



O rekonštrukcii hradnej veže, ktorú ukončili v tomto roku, sa budú môcť na podujatí porozprávať s hlavným reštaurátorom. V prípade záujmu budú tiež môcť absolvovať výstup do veže.



Múzejníci mysleli aj na tých seniorov, pre ktorých je prístup do areálu mestského hradu náročný. Od 9.30 h bude zo Štefánikovho námestia od morového stĺpa premávať auto, ktoré ich do areálu privezie.