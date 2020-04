Messer Tatragas v Šali sa pripravil na zvýšenú spotrebu kyslíka

Šaľa 23. apríla (TASR) – Spoločnosť Messer Tatragas v Šali sa pripravuje na zvýšenú spotrebu kyslíka. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako orgán dozoru nad bezpečnosťou liekov, na základe podnetu firmy rozhodol, že v čase krízy môže spoločnosť Messer plniť medicinálny kyslík aj do oceľových fliaš, ktoré boli pôvodne určené len pre technický kyslík.



„So stúpajúcim počtom nakazených ľudí, ktorých život závisí od pľúcnej ventilácie, sa rýchlo zvyšuje aj spotreba medicinálneho kyslíka. Slovenska sa to zatiaľ ani zďaleka netýka, no mnoho nemocníc vo viacerých krajinách sveta už čelí nedostatku tohto plynu. V krajinách najviac postihnutých novým koronavírusom je spotreba medicinálneho kyslíka troj- až päťnásobne vyššia ako v minulosti,“ upozornil konateľ spoločnosti Messer Tatragas Michal Paľa.



Plnenie technických fliaš medicinálnym kyslíkom bude prevádzkované výhradne na výrobných miestach, pre ktoré má Messer platné povolenie na výrobu liekov - medicinálnych plynov. Naplnené fľaše v náhradnom obale musia byť výrazne označené, aby sa predišlo nelegálnym pokusom o falšovanie. Messer Tatragas zároveň vyzýva svojich zákazníkov na vrátenie prázdnych oceľových fliaš pre technický kyslík. „Mnohí naši zákazníci majú doma alebo vo svojich prevádzkach prázdne, alebo takmer prázdne fľaše pre technický kyslík. Potrebujeme, aby ich čo najrýchlejšie odovzdali na naše predajné miesta, alebo nás telefonicky kontaktovali, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe,“ vyzval zákazníkov Paľa. Vrátené fľaše spoločnosť vyzdvihne, skontroluje, prispôsobí ich na použitie v zdravotníctve, a v prípade potreby do nich bude vo svojich plniarňach plniť medicinálny kyslík vhodný pre liečbu respiračných chorôb.



Počas bežného roka spoločnosť Messer pre svojich klientov vyskladní 15 miliónov kilogramov technického a tri milióny kilogramov medicinálneho kyslíka. Firma vyrába medicinálny kyslík pre Slovensko v rakúskej dedinke Gumpoldskirchen nízoteplotnou frakčnou kryogénnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Kyslík v tekutej forme sa vyrába skvapalnením vzduchu pri nízkych teplotách okolo -194 stupňov Celzia, kedy v podchladenom vzduchu skondenzuje na svetlomodrú kvapalinu.



Medicinálny kyslík sa plní do fliaš - tlakových nádob - určených na prepravu a skladovanie medicinálneho kyslíka, z ktorých sa môže priamo alebo cez zvlhčovač dávkovať pacientovi. Väčšie nemocnice majú inštalovaný zásobník na kvapalný kyslík. Kvapalný kyslík sa najprv odparí v odparovači, pripomínajúcom hliníkový radiátor, a následne sa potrubím v plynnej forme privedie na miesta použitia, ako sú operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, či nemocničné izby a ambulancie. „Neustále monitorujeme situáciu a komunikujeme s nemocnicami, aby sme vedeli flexibilne reagovať a načas dodať potrebný medicinálny kyslík,“ uviedol Paľa.