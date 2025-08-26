< sekcia Regióny
Krízový fond Nadácie Prešovského kraja: Obce sa môžu pripojiť
Všetky potrebné informácie o zaslaní žiadosti o pomoc cez krízový fond krajskej nadácie nájdu mestá a obce, respektíve obyvatelia kraja na jej webovej stránke.
Autor TASR
Prešov 26. augusta (TASR) - Do konca augusta sa môžu mestá a obce pripojiť k memorandu krízového fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny a zaplatiť požadovaný ročný vklad pre aktuálny rok 2025. Ten predstavuje 0,10 eura na občana s trvalým pobytom v obci. Prešovský samosprávny kraj (PSK) o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, pripojenie sa k memorandu, úhrada vkladu a vyhlásenie mimoriadnej situácie sú podmienkami na čerpanie finančnej pomoci z krízového fondu po veternej smršti zo začiatku júla.
„Aktuálne stále zbierame žiadosti od obcí zasiahnutých touto prírodnou živelnou pohromou. Doteraz sme po smršti rozdelili takmer 20.000 eur medzi 33 osôb,“ informuje PSK.
Všetky potrebné informácie o zaslaní žiadosti o pomoc cez krízový fond krajskej nadácie nájdu mestá a obce, respektíve obyvatelia kraja na jej webovej stránke.
Ako uvádza, pripojenie sa k memorandu, úhrada vkladu a vyhlásenie mimoriadnej situácie sú podmienkami na čerpanie finančnej pomoci z krízového fondu po veternej smršti zo začiatku júla.
„Aktuálne stále zbierame žiadosti od obcí zasiahnutých touto prírodnou živelnou pohromou. Doteraz sme po smršti rozdelili takmer 20.000 eur medzi 33 osôb,“ informuje PSK.
Všetky potrebné informácie o zaslaní žiadosti o pomoc cez krízový fond krajskej nadácie nájdu mestá a obce, respektíve obyvatelia kraja na jej webovej stránke.