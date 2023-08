Mestá a obce v Nitrianskom kraji môžu žiadať o dotáciu na svoj rozvoj

Nitra 1. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí, v ktorých môžu mestá a obce požiadať o dotáciu na svoj rozvoj.



Nové všeobecne záväzné nariadenie umožňuje poskytnúť dotáciu do výšky 5000 eur každej z 354 obcí na území NSK. Krajskí poslanci ho schválili na svojom júlovom mimoriadnom rokovaní. Ako informoval Úrad NSK, samosprávy môžu o dotácie požiadať najneskôr do 17. augusta. "Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v rozpočte NSK na rok 2023 je 1.770.000 eur," pripomenul Úrad NSK.



Mestá a obce v Nitrianskom kraji môžu dotáciu využiť na viac ako 20 rôznych oblastí. Okrem investícií do verejných priestorov ich môžu použiť napríklad na likvidáciu čiernych skládok, prevenciu proti povodniam či kriminalite, sociálnu starostlivosť a ďalšie opatrenia.