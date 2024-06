Humenné/Strážske 2. júna (TASR) - Mestá Humenné a Strážske by mohol prepojiť cyklochodník. Samosprávy by ho chceli zrealizovať popri železnici na trase cez Brekov. Ochotu participácie prezentovali na spoločnom stretnutí zástupcovia všetkých troch samospráv. Informuje o tom humenská radnica na svojej webovej stránke.



Aktéri myšlienky chcú využiť aktuálny stav prác v rámci elektrifikácie železničnej trate Humenné - Bánovce nad Ondavou. Cyklochodník Humenné - Brekov - Strážske s celkovou dĺžkou 8,2 kilometra by mal viesť popri trati. Výstavbou či úpravou by malo prejsť 7,1 kilometra. Radnica pripomína, že by malo ísť o nenáročnú trasu, keďže prevýšenie medzi uvedenými dvoma mestami je 23 metrov nad morom. "Odhadované náklady na trasu porovnaním cien z predošlých verejných obstarávaní a z prípravy výstavby EuroVelo predstavuje 1,3 až 1,4 milióna eur," dodáva.



Cyklochodník by mal slúžiť na dochádzanie do práce či do školy, využívanie služieb v jednotlivých samosprávach, na voľnočasové aktivity a mal by mať aj edukačný prínos. Cieľovým spôsobom dopravy by mali byť bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, elektrické približovadlá pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, kočiare, ale aj pešia chôdza - takzvaný nordic walking.



Podľa primátora Strážskeho Patrika Magdoška by mohol byť alternatívou železničnej či autobusovej dopravy. "V Strážskom a širokom okolí momentálne nemáme žiadne cyklotrasy a pochopiteľne je tak cykloturistika v dosť chabom stave. Naším zámerom je angažovať sa v tejto oblasti spojenia s mestom Humenné. Vnímame to ako veľké pozitívum. Je tu pekná okolitá príroda. Nechceme byť len chemickým mestom, ale chceme sa venovať aj turizmu či agroturistike," povedal pre TASR.