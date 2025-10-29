< sekcia Regióny
Mestá Michalovce a Strážske nepodporujú výstavbu veterných turbín
Spoločnosť JESS plánuje v okrese Michalovce vybudovať približne 45 veterných turbín s celkovým výkonom 315 MW. Zámery predložila v októbri na proces EIA.
Autor TASR
Michalovce 29. októbra (TASR) - Súčasťou plánovanej výstavby veterných elektrární v okrese Michalovce má byť aj kataster mesta Michalovce. Projektom sa v utorok (28. 10.) zaoberalo mestské zastupiteľstvo, ktoré informáciu o projekte vzalo na vedomie a zároveň vyjadrilo nesúhlas s umiestnením veterných elektrární na území mesta. Poslanci schválili odporúčanie, aby samospráva vypracovala písomné negatívne stanovisko.
„Všetci z tých poslancov, ktorí tu dnes boli prítomní, vnímajú viac rizík a negatív než prínosov, ktoré by nám ako mestu a občanom takáto investícia v budúcnosti priniesla,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Samospráva sa k zámeru spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) vyjadrí v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na čo má 21 dní.
Radnica zároveň spustila anketu, do ktorej sa počas prvého dňa zapojilo viac ako tisíc obyvateľov. Až približne 90 percent z nich sa vyjadrilo proti výstavbe veterného parku v okolí mesta. Podľa primátora samospráva pripravuje odborne podložené stanovisko. „Chceme vypracovať veľmi odborné stanovisko, ktoré nebude hovoriť len o pocitových veciach, ale aj o tom, aký vplyv na životné prostredie by to prinieslo,“ doplnil Dufinec.
O rovnakom zámere rokovali aj v Strážskom, kde sa v stredu stretli starostovia dotknutých obcí z mikroregiónu Duša. Na diskusii sa zúčastnilo 11 starostov a pozvaní hostia. „Prezentoval som názor a postoj mesta Strážske, ktorý som mal schválený komisiami aj mestskými poslancami, že sme striktne proti tomu, aby sme tu mali veterné turbíny, ktoré majú byť umiestnené medzi mestom Strážske a obcou Voľa,“ uviedol primátor Patrik Magdoško. Podľa jeho slov majú starostovia na projekt rôzne názory a odpovede očakávajú od stretnutia so spoločnosťou JESS, ktorá má predstaviť podrobnosti realizácie.
Spoločnosť JESS plánuje v okrese Michalovce vybudovať približne 45 veterných turbín s celkovým výkonom 315 MW. Zámery predložila v októbri na proces EIA. Navrhované elektrárne by mali stáť v katastrálnych územiach obcí Lesné, Michalovce, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Suché, Trnava pri Laborci, Voľa a Zbudza. Výstavba by sa mohla začať v treťom štvrťroku 2026 a trvať približne jeden rok. Predpokladaná dĺžka prevádzky veterného parku je 30 rokov.
„Všetci z tých poslancov, ktorí tu dnes boli prítomní, vnímajú viac rizík a negatív než prínosov, ktoré by nám ako mestu a občanom takáto investícia v budúcnosti priniesla,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Samospráva sa k zámeru spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) vyjadrí v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na čo má 21 dní.
Radnica zároveň spustila anketu, do ktorej sa počas prvého dňa zapojilo viac ako tisíc obyvateľov. Až približne 90 percent z nich sa vyjadrilo proti výstavbe veterného parku v okolí mesta. Podľa primátora samospráva pripravuje odborne podložené stanovisko. „Chceme vypracovať veľmi odborné stanovisko, ktoré nebude hovoriť len o pocitových veciach, ale aj o tom, aký vplyv na životné prostredie by to prinieslo,“ doplnil Dufinec.
O rovnakom zámere rokovali aj v Strážskom, kde sa v stredu stretli starostovia dotknutých obcí z mikroregiónu Duša. Na diskusii sa zúčastnilo 11 starostov a pozvaní hostia. „Prezentoval som názor a postoj mesta Strážske, ktorý som mal schválený komisiami aj mestskými poslancami, že sme striktne proti tomu, aby sme tu mali veterné turbíny, ktoré majú byť umiestnené medzi mestom Strážske a obcou Voľa,“ uviedol primátor Patrik Magdoško. Podľa jeho slov majú starostovia na projekt rôzne názory a odpovede očakávajú od stretnutia so spoločnosťou JESS, ktorá má predstaviť podrobnosti realizácie.
Spoločnosť JESS plánuje v okrese Michalovce vybudovať približne 45 veterných turbín s celkovým výkonom 315 MW. Zámery predložila v októbri na proces EIA. Navrhované elektrárne by mali stáť v katastrálnych územiach obcí Lesné, Michalovce, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Suché, Trnava pri Laborci, Voľa a Zbudza. Výstavba by sa mohla začať v treťom štvrťroku 2026 a trvať približne jeden rok. Predpokladaná dĺžka prevádzky veterného parku je 30 rokov.