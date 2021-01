Mestá na hornej Nitre sa pripravujú na celoplošné testovanie

Handlová/Bánovce nad Bebravou 13. januára (TASR) - Mestá na hornej Nitre sa začali pripravovať na avizované plošné testovanie obyvateľov na nový koronavírus. V Handlovej sa už hlásia dobrovoľníci, bánovská samospráva začala hľadať zdravotníkov.



"Uvažujeme o deviatich odberných miestach v Handlovej, jednom v Morovne a jednom v Novej Lehote. Pokiaľ by bol systém rovnaký ako na jeseň, bolo by to jednoduchšie, no črtá sa iný model," uviedla primátorka mesta Silvia Grúberová.



Obyvatelia, ktorí sa budú chcieť otestovať, podľa nej zmenu nepocítia. "My však pravdepodobne budeme musieť urobiť a zabezpečiť podstatne viac, pokiaľ bude táto úloha nariadená v plnom rozsahu samospráve," podotkla. Mestu sa podľa primátorky už hlásia dobrovoľníci a zdravotníci, ktorí chcú pomôcť pri plošnom testovaní obyvateľov.



Bánovská samospráva začala hľadať zdravotníkov, výzvu zverejnila na webovej stránke mesta. Pomôcť pri plošnom testovaní môžu lekári, zubári, záchranári, sestry či praktické sestry či profesionálny vojak, ktorý vykonáva jedno zo zdravotníckych povolaní. Záujemcovia sa majú nahlásiť prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke mesta.



Celoplošné testovanie by sa malo uskutočniť 23. a 24. januára, opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta.