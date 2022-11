Mestá na Liptove počas Vianoc neplánujú vypínať svetelnú výzdobu

Ružomberok/Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) – Mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok počas tohtoročných Vianoc neplánujú vypínať svetelnú výzdobu skôr než zvyčajne. Aktuálna energetická kríza tak sviatočné osvetlenie neovplyvní. Pre TASR to vo štvrtok potvrdili zástupcovia oboch samospráv.



V Liptovskom Mikuláši vlani zabezpečili rozsiahlu obnovu svetelnej vianočnej výzdoby. Ako ubezpečila Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta, je moderná a energeticky nízkonákladová. "Navyše, naše mesto je centrom turizmu, počas lyžiarskej sezóny ho navštívia tisíce turistov. Na večerné prechádzky za výzdobou prichádzajú do centra aj domáci, ktorým prináša radosť nielen v období adventu, ale aj po ňom, preto svetelnú výzdobu nevypneme. S energetickou krízou sa však mesto vyrovnáva celý tento rok a na oblasť energetiky sa, samozrejme, zameria aj v tom nadchádzajúcom," skonštatovala.



Tradičné decembrové podujatia v Liptovskom Mikuláši pripravujú v štandardnom režime. Aktuálna energetická kríza tak neovplyvní ani organizáciu Mikulášskeho jarmoku či vianočných trhov. Podľa Nemcovej nebude mať kríza dosah ani na verejné korčuľovanie. Liptovskomikulášania si tak môžu do konca marca zadarmo zakorčuľovať na zimnom štadióne.



Mesto Ružomberok má elektrickú energiu zazmluvnenú do konca decembra. Z toho dôvodu neplánuje zmenu režimu svietenia vianočných ozdôb počas sviatkov roka 2022. Potvrdil to hovorca samosprávy Viktor Mydlo. "Je však vysoko pravdepodobné, že nové vedenie mesta sa bude touto otázkou zaoberať tak, aby bola vianočná výzdoba v nasledujúcom roku čo najšetrnejšia," podotkol.