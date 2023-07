Mestá na východnom Slovensku pre horúčavy prijali viaceré opatrenia

Humenné 24. júla (TASR) - Mestá na východnom Slovensku prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia. Ľudia sa môžu napríklad schladiť vodnou parou alebo sa napiť z pitných fontán. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu v Humennom, do konca júla je na Námestí slobody, ktoré je pešou zónou, inštalovaná vodná para.



"Ochladzovací systém využívaný na tomto mieste sa pred rokom stal vplyvom vandalizmu nepoužiteľným, bol odstránený. Polievanie pešej zóny Technické služby mesta Humenné realizujú dvakrát denne o 10.00 h a 17.00 h na základe predpovede počasia, parametrom je teplota vyššia ako 31 stupňov Celzia," vysvetlil Škuba.



"Pitné fontány sú k dispozícii stále, nepretržite. Tri kusy sú v centrálnej časti Námestia slobody, dva kusy na sú na južnej časti námestia za železničným priecestím," spresnil Škuba a dodal, že vonkajšie kúpalisko má denné otváracie hodiny od 10.00 h do 19.00 h, ostali nezmenené oproti pôvodnej dobe otvárania.



Mesto Svidník poskytuje ochladenie v týchto horúcich dňoch formou fontán, rozprašovača – vodnej pary na pešej zóne a tiež pitnými fontánkami.



"Technické služby mesta Svidník sú pripravené pokropovať chodníky, hoci sa táto forma nezdá úplne ideálna, pocitovo môže prispieť k pohode ľudí pri prechádzkach mestom," povedala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Na zmiernenie vysokých teplôt mesto Vranov nad Topľou každoročne taktiež prijíma viaceré opatrenia.



"V samotnom centre na námestí bola ešte začiatkom júla osadená hmlová brána, no obyvatelia sa môžu osviežiť aj pri fontáne. Na doplnenie pitného režimu sú v rámci celého centra rovnomerne rozmiestnené štyri pitné fontánky, ktoré majú obyvatelia a návštevníci nášho mesta k dispozícii nepretržite," uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková s tým, že pristúpili aj k ochladzovaniu komunikácií.



"V prípade, že teplota presiahne 28 stupňov Celzia, zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb ich v skorých ranných hodinách, v čase obeda a popoludní ochladzujú. Znižujú tak prašnosť a zároveň schladzujú ovzdušie," dodala Fedorňáková.