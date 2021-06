Mestá na Zemplíne chcú pokračovať s projektom poriadkových služieb

Sobrance/Medzilaborce 28. júna (TASR) – O pokračovanie projektu Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) majú okresné mestá na Zemplíne záujem. Snahu samospráv získať finančné prostriedky na ich chod v rámci aktuálnej výzvy ministerstva vnútra už potvrdili mestskí poslanci v Michalovciach a Humennom, otázkou sa v utorok 29. júna budú zaoberať v Medzilaborciach. Záujem mesta Sobrance zapojiť sa do výzvy potvrdil pre TASR primátor Pavol Džurina.



"Pracujeme na žiadosti. Verím, že budeme úspešní a 'mopskári' budú pokračovať v činnosti. Veľmi nám pomohli," povedal Džurina, pričom poukázal najmä na pomoc rómskych občianskych hliadok počas pandémie nového koronavírusu. "Udržiavali poriadok, čistotu prostredia v oblastiach s rómskymi obyvateľmi," ozrejmil. Podotkol však, že práca MOPS je potrebná aj pri bežnom fungovaní života v meste.



Ako konkretizuje dôvodová správa k návrhu na schválenie spolufinancovania projektu MOPS v Medzilaborciach, ktorým sa bude mestský parlament zaoberať v utorok (29. 6.), samospráva profituje z činnosti občianskych hliadok hneď v niekoľkých oblastiach. "Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou," uvádza s tým, že hliadky budú osobitne nápomocné pri riešení niektorých "náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru".



Kým v Sobranciach by chceli prostredníctvom projektu ministerstva vnútra, ktorého cieľom je pomáhať zvyšovať zamestnanosť Rómov, poskytnúť zamestnanie na dobu 15 mesiacov šiestim pracovníkom, v Medzilaborciach a Humennom ich majú záujem zamestnať osem. V Michalovciach, kde sú podľa vedúcej odboru informatizácie a grantov mestského úradu Jany Machovej s činnosťou hliadok "veľmi dobré skúsenosti", odobrili uplynulý týždeň mestskí poslanci podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie miezd 12 členov MOPS.