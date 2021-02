Mestá na Zemplíne otvoria svoje školy

Humenné/Michalovce 26. februára (TASR) – Návrat predškolákov do materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ) do školských lavíc avizujú od pondelka 1. marca všetky mestá na Zemplíne. Výnimkou sú Michalovce, kde sa s prezenčnou výučbou začne v utorok (2. 3.). Viaceré samosprávy preto počas víkendu otvoria svoje odberové miesta.



Ako pre TASR uviedla vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu v Michalovciach Iveta Palečková, o otvorení školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta rozhodol v piatok krízový štáb mesta. "Ak sa nerozhodne na úrovni štátu inak, krízový štáb mesta rozhodol od utorka otvoriť vyučovanie na prvom stupni materských škôl a všetky materské školy," priblížila s tým, že jednodňový posun v začiatku prevádzky škôl je spôsobený potrebou predchádzajúcej prípravy. "Keďže sa podľa súčasnej epidemiologickej situácie dá očakávať sprísnenie opatrení, čakali sme, či zo strany vlády nepríde v tejto súvislosti nejaké rozhodnutie skôr," ozrejmila.



S dňovým posunom sa začne prezenčná výučba aj na ZŠ na Ulici Dargovských hrdinov v Humennom. "Škola má do 1. marca regionálnymi hygienikmi nariadené karanténne opatrenia," vysvetlila pre TASR Veronika Lattová z tlačového referátu humenského mestského úradu.



Dištančné vzdelávanie žiakov prvého stupňa má od pondelka 1. marca nariadené aj ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou. Ako informovala samospráva na svojej internetovej stránke, ostatné ZŠ a tiež materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta obnovia svoju prevádzku v pondelok. Aby mesto umožnilo otestovať sa na ochorenie COVID-19 zákonným zástupcom žiakov nastupujúcich na prezenčné vyučovanie, zriadi počas nadchádzajúceho víkendu (27. a 28. 2.) mobilné odberové miesto. Nachádzať sa bude v mestskej športovej hale, v prevádzke bude od 8.00 do 17.30 h s dvoma prestávkami.



Mestské odberové miesto otvorilo už v piatok popoludní aj mesto Sobrance. V priestoroch ZŠ na Komenského ulici sa bude testovať aj v sobotu, a to v čase od 8.00 do 20.00 h. Obdobne je tomu aj v Strážskom, kde sa v piatok v telovýchovnom pavilóne ZŠ testuje do 18.00 h, v sobotu od 8.00, takisto do 18.00. Na testovanie v dvoch odberných miestach zriadených na mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch sa je treba vopred zaregistrovať, registračný formulár je dostupný na internetovej stránke samosprávy. Aj mesto Hanušovce nad Topľou na hornom Zemplíne otvorilo v piatok svoje odberové miesto. V budove Spojenej školy na Kukorelliho ulici sa bude dať otestovať i v sobotu, a to v čase od 7.00 do 21.00 h.