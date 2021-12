Mestá Nitrianskeho kraja zatvárajú škôlky, otvoria ich v januári

Nitra 20. decembra (TASR) – Viaceré mestá v Nitrianskom kraji od pondelka prerušili prevádzku v materských školách (MŠ). Otvoria ich až začiatkom budúceho roka.



Radnica v Zlatých Moravciach na základe prieskum medzi rodičmi rozhodla, že od 20. decembra až do 7. januára 2022 zostane zatvorená MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Kalinčiakova, MŠ Štúrova i MŠ Slnečná. „Iba škôlka Parková bude v prevádzke do 22. decembra,“ informoval mestský úrad.



V Topoľčanoch sa od 20. decembra zatvoria prvé dve škôlky, ďalších šesť bude mať prerušenú prevádzku od 23. decembra, opätovne sa otvoria 7. januára 2022. „Najkratšie, od 27. do 31. decembra, bude zatvorená MŠ Ľ. Fullu,“ uviedla radnica. Od 20. decembra zatvorí svoje škôlky aj mesto Vráble. Opätovne ich otvorí 3. januára 2022.