Mestá Poprad a Kežmarok zrušili organizáciu verejných podujatí

Poprad/Kežmarok/Stará Ľubovňa 9. marca (TASR) - V súvislosti so šírením nového koronavírusu mesto Poprad zrušilo od pondelka kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že zákaz sa týka podujatí organizovaných mestom alebo v mestských priestoroch. „Ide napríklad o kino Tatran alebo Kultúrny dom,“ konkretizovala.



V neďalekom Kežmarku v tejto súvislosti pozastavili verejnú organizáciu podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku i v kine Iskra. V oboch mestách platí zákaz až do odvolania.



V Starej Ľubovni napríklad zrušili plánované verejné oceňovanie najúspešnejších reprezentantov v oblastiach kultúra, vzdelávanie a šport, ktoré sa malo konať v piatok (13. 3.). Radnica podujatie odvysiela na sociálnej sieti mesta v priamom prenose.



Opatrenia súvisia so žiadosťou Ministerstva vnútra SR uplatňovať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.