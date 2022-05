Stropkov/Svidník 20. mája (TASR) – Mestá Stropkov a Svidník sa pripájajú k štrajkovej pohotovosti, ku ktorej ich vyzvalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ide o reakciu na vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do rozpočtov samospráv, ale aj na dlhodobý prístup štátu voči mestám a obciam. Stropkov tak urobí neskôr z dôvodu nedeľňajšieho (22. 5.) slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva spojeného s oceňovaním osobností a kolektívov.



"Slávnosť by sme neradi narušili prípadným štrajkom a s tým spojenými prejavmi nespokojnosti. Mesto sa k ostatným samosprávam pridá od pondelka (23. 5.) a štrajková pohotovosť bude oficiálne prezentovaná na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza. Ako povedal, navrhované legislatívne zmeny spôsobia podľa hrubého odhadu mestu výpadok až milión eur.



"Nezodpovedné rozhodnutia predstaviteľov štátu nechceme prenášať na občanov v podobe zvyšovania daní či poplatkov. V prípade, že dôjde k citeľnému zníženiu príjmov samosprávy, pristúpime k úsporným opatreniam v rámci investícií i ďalších výdavkov. Verím, že zvíťazí zdravý rozum a samospráva a štát nájdu spoločnú reč aj v týchto neľahkých časoch," povedal Brendza.



Na argument rezortu financií, že príjmy samospráv sa zvýšili a v odôvodnených prípadoch im sľubuje kompenzačné opatrenia Brendza reagoval, že tak, ako sa zvýšili príjmy samospráv, zvyšujú sa aj príjmy štátneho rozpočtu. "Za mesto Stropkov môžem povedať, že našou zodpovednou rozpočtovou politikou si vytvárame rezervy a plánujeme strategické investície do rozvoja mesta. Rovnako tak nimi vykrývame narastajúce výdavky na chod samosprávy a realizáciu projektov spôsobené rastúcou infláciou," skonštatoval Brendza.



Mesto Svidník reaguje na vládny návrh, ktorý podľa neho výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam a vstupuje rovnako do štrajkovej pohotovosti. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, postupne budú medializovať sociálno-ekonomické dosahy na ich samosprávu.