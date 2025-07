Mestá už nebudú vykonávať posudkovú činnosť v sociálnej oblasti

Banská Bystrica 17. júla (TASR) - Rozhodovanie o odkázanosti na sociálne služby bude od septembra tohto roka v kompetencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Banskobystrická radnica v tejto súvislosti upozorňuje, že poslednú možnosť podať si žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbore sociálnych vecí Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici majú záujemcovia už len do konca augusta tohto roka.



Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková informovala, že mestá, obce ani vyššie územné celky už od 1. septembra 2025 nebudú vykonávať posudkovú činnosť s cieľom zistiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu v zariadení a na opatrovateľskú službu. Zároveň nebudú prehodnocovať ani odkázanosť na tieto služby. Posudkovú činnosť prevezmú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. septembra.



„V praxi to znamená, že náš odbor sociálnych vecí už od septembra nebude vykonávať sociálnu a zdravotnú posudkovú činnosť, rovnako ako nebude vyhotovovať posudky o odkázanosti na sociálnu službu a vydávať rozhodnutia o odkázanosti,“ vysvetlila Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.



Dodala, že posledná možnosť podať si žiadosť na oddelení služieb dlhodobej starostlivosti je do 31. augusta 2025. „Počnúc prvým septembrovým dňom je potrebné osloviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne, ak bude mať fyzická osoba záujem o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby, na ktorú je odkázaná, kedykoľvek nás o ňu môže požiadať,“ dodala.



Mesto Banská Bystrica aktuálne posudzuje odkázanosť na domácu opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár či zariadenie pre seniorov.