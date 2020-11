Mestá v Prešovskom kraji nezaznamenali problémy s testovaním

Prešov 7. novembra (TASR) – Mestá v Prešovskom kraji, kde sa v sobotu koná testovanie na ochorenie COVID-19, nezaznamenali doteraz žiadne problémy. Všetky otvorili odberné miesta načas.



"Testujeme v meste na štyroch testovacích miestach. Zatiaľ nemáme žiadne problémy. Všetky tímy sú plne obsadené," uviedol pre TASR primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský. V meste evidujú podľa jeho slov 4400 ľudí vo veku od desať do 65 rokov.



V Stropkove je k dispozícii päť testovacích miest a osem odberných tímov. Podľa primátora mesta Ondreja Brendzu sa im v prvom kole testovania osvedčilo, že v odbernom tíme majú dvoch dobrovoľníkov. "Sú to členovia vedenia mesta, jednotliví vedúci odborov, hlavná kontrolórka, ktorí zabezpečujú komunikáciu medzi jednotlivými odbernými tímami a mestom," vysvetlil Brendza s tým, že v prípade, ak sa budú tvoriť dlhé rady, bude k dispozícii mobilné odberné miesto.



"Mesto Svidník má tak, ako v prvom testovacom kole deväť odberných miest. Pred začatím testovania o 8.00 h boli menšie rady, ale sú stále pomerne krátke a testovanie je plynulé. V porovnaní s prvým kolom testovania je nápor na odberové miesta nižší, je však možné, že občania budú prichádzať priebežne," povedala pre TASR hovorkyňa mesta Kristína Tchirová s tým, že vo Svidníku evidujú 7938 ľudí vo veku od desať do 65 rokov.



"Všetkých 24 odberných miest bolo otvorených načas, situácia je všade pokojná. Na viacerých odberných miestach je približne 15 až 20 ľudí, to znamená, že testovanie prebieha plynulo. Nemáme stanovenú hranicu ľudí do 65 rokov, ale predbežný počet Humenčanov, ktorí sa môžu dať otestovať, je 28.400. V nich sú zarátaní aj Humenčania starší ako 65 rokov," uviedol pre TASR Marián Škuba z tlačového referátu mesta Humenné.



V Bardejove sa testuje rovnako ako pred týždňom na 21 odberných miestach v 14 lokalitách. Podľa hovorcu mesta Štefana Hija začali načas, niekde i skôr. "Nezaznamenali sme žiadne problémy, priebežne monitorujeme situáciu," povedal Hij s tým, že v meste žije približne 28.500 obyvateľov vo veku od desať do 65 rokov.



"Nezaznamenali sme žiadne problémy v súvislosti s testovaním. Začali sme načas a máme desať odberných miest. V meste žije približne 9200 ľudí vo veku od desať do 65 rokov," uviedol hovorca mesta Sabinov Juraj Vrábel.



Ako informuje mesto Snina na sociálnej sieti, v meste je zriadených 13 odberných miest.



Mesto Vranov nad Topľou ľuďom odporučilo, aby prichádzali na testovanie podľa začiatočného písmena priezviska, vrátane diakritiky. Ako radnica informuje na svojej webstránke, celkovo je v meste zriadených 17 odberných miest.



V krajskom meste Prešov sa testovanie koná na 66 odberných miestach, podľa hovorcu Vladimíra Tomeka ide o rovnaký počet ako počas prvého kola.