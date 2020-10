Mestám a obciam spôsobilo problém aj skrátenie testovania na dva dni

Domaniža 29. októbra (TASR) – Informácie v oblasti celoplošného testovania sa menia zo dňa na deň, ani príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR nedokážu zodpovedať všetky otázky, ktoré trápia starostov. Po stretnutí krízového štábu s predstaviteľmi OS SR v Považskej Bystrici to povedal starosta obce Domaniža v Považskobystrickom okrese František Matušík.



„Veľkým problémom pre obce a mestá bude skrátenie testovania na dva dni. Ak budú pri testovaní veľké rady, ľudia sa na to vykašlú. Testovanie je dobrá vec, no myslím si, že najväčším problémom bude, aby sme vôbec stihli otestovať všetkých ľudí,“ skonštatoval Matušík.



Celá ťarcha testovania tak bude podľa neho na samosprávach, ktoré musia zabezpečiť časový harmonogram testovania na odberných miestach. Problémom môže byť aj testovanie obyvateľov iných obcí.



„Od rána do popoludnia vyjdeme v ústrety v prvom rade vlastným občanom, večer budeme testovať ľudí, ktorí sa neotestovali v zmysle harmonogramu, a aj záujemcom o testovanie, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko. Chceme tak umožniť všetkým našim občanom, aby sa dostali na testovanie,“ zdôraznil Matušík.



Podľa prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici Andreja Tordu je momentálne najväčším problémom nedostatok zdravotníkov. Dúfa, že OS SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR ich deficit vyriešia tak, aby bolo možné zabezpečiť všetky odbery.



„Urobíme všetko pre to, aby sa v sobotu a v nedeľu otvorili všetky odberné miesta za účasti všetkých členov odberných tímov. Priebežne budeme komunikovať so starostami, problémy budeme riešiť individuálne,“ zdôraznil Torda.