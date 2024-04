Meštiansky dom č. 47 v Levoči obnovia za takmer 3,3 milióna eur

Na snímke Meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla v Levoči 15. apríla 2024, počas odovzdania a prezvatia staveniska pred rekonštrukciou. Foto: TASR - František Iván

Levoča 15. apríla (TASR) - Historickú budovu z 15. storočia na Námestí Majstra Pavla číslo 47 v Levoči obnovia za takmer 3,3 milióna eur. Samospráva v pondelok odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, práce by mali trvať do konca roka 2025. Po rekonštrukcii chce mesto pôvodný meštiansky dom využiť pre niektoré zo svojich inštitúcií. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský pri odovzdaní staveniska uviedol, že ide o jednu z posledných budov v centre, ktoré doposiaľ neprešli kompletnou obnovou.skonštatoval Vilkovský. Meštiansky dom má podľa neho strategický význam, po obnove sa v ňom budú nachádzať verejné toalety, informačná kancelária, kancelárske priestory rôznych miestnych inštitúcií a tiež galéria.dodal primátor.Podľa vedúcej oddelenia investičnej činnosti mestského úradu Lenky Petrášovej ide o najväčšiu investíciu mesta za posledné roky. Samospráva získala na realizáciu dotáciu z plánu obnovy v rámci výzvy Ministerstva dopravy SR vo výške takmer tri milióny eur. Mesto však musí na dofinancovanie obnovy nájsť ďalších takmer 400.000 eur.dodal Vilkovský.Objekt patrí k významným dokladom architektonického a historického vývoja mesta, jeho najstaršie časti sú z 15. a 16. storočia. Je súčasťou radovej zástavby a uzatvára na hornej časti námestia juhozápadný blok. Projektant Milan Dzurilla uviedol, že v najhoršom stave je predný suterén, ktorého priestory sú napadnuté hubami. Najdôležitejšie podľa neho bude objekt odvlhčiť, znížiť hladinu podzemnej vody a zatepliť ho. Zmení sa tam tiež spôsob vykurovania a osvetlenia, vymenia sa všetky okná, dvere i brány. Súčasťou projektu je aj reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova konštrukcií, povrchov a výtvarných detailov. Odstránia sa tiež statické poruchy a nevhodné zásahy. Celý objekt bude po dokončení bezbariérový a zníži sa aj jeho energetická náročnosť.upozornil Dzurilla. Vzhľadom na to, že stavba je súčasťou pamiatkovej zóny, nie je možné pri prestavbe využiť moderné technológie na ďalšie zníženie energetickej náročnosti. Celý projekt bude podliehať dohľadu pamiatkového úradu.