Meštiansky dom v Levoči bude slúžiť ako multifunkčné centrum služieb
Autor TASR
Levoča 2. decembra (TASR) - Mesto Levoča ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 47. Pamiatka z 15. storočia bude slúžiť verejnosti v novom, modernom, avšak autentickom historickom režime. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský uviedol, že obnova bola mimoriadne náročná aj pre nečakané stavebné zistenia a statické problémy. Po novom bude objekt multifunkčným centrom služieb.
Meštiansky dom patril dlhodobo k významným mestským objektom, no jeho technický stav bol kritický. Posledné zásahy do jeho konštrukcie sa udiali po požiari v roku 1923. Pred piatimi rokmi zrekonštruovali strechu a komplexná obnova sa začala vlani v apríli. Súčasťou projektu bola sanácia vlhkosti a statického zabezpečenia, modernizácia rozvodov a tiež rozsiahle reštaurátorské práce. Najväčšie problémy spôsobovala najmä spodná voda a pieskovcové podložie, na ktorom je celé námestie. Stavbári museli tiež odstrániť veľmi necitlivé a neodborné zásahy z konca 20. storočia.
„Som hrdý, že sa nám podarilo zachrániť a obnoviť významnú kultúrnu pamiatku, ktorá bude v budúcnosti slúžiť všetkým obyvateľom aj návštevníkom Levoče. Budova ponúkne nové služby, verejné priestory a stane sa prirodzeným centrom kultúrneho diania,“ priblížil Vilkovský. Práce trvali 18 mesiacov a náklady na obnovu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Mesto na projekt získalo tri milióny eur z európskych fondov. Primátor predpokladá, že na dovybavenie priestorov budú potrebovať ešte ďalších 500.000 eur.
Počas prác sa odhalili viaceré historicky cenné prvky, ktoré reštaurátori zachovali. Ide napríklad o pôvodné kamenné portály. Odborné tímy obnovili kamenné šambrány, štukovú výzdobu, odkryli autentické vrstvy fasády a stabilizovali poškodené historické konštrukcie. „Ide o objekt, ktorý slúžil ako kupecký dom, a objektov zachovaných v takomto rozsahu naozaj nemáme veľa. Roky po požiari v roku 1550 nemecký kupec spojil tento dom z viacerých objektov do dnešnej podoby. Máme datovania na domových znakoch aj niekoľkých portáloch. Začiatkom 17. storočia patril rodine Langovcov, čo bola bohatá meštianska rodina, a to sa odzrkadľovalo aj na architektúre a prestavbe domu,“ priblížila vedúca levočského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov Zuzana Suržinová. Počas rekonštrukcie sa objavil napríklad ďalší suterén smerom do Kláštorskej ulice, zvyšky okeníc, drevené pôvodné dvere a najvýznamnejšie sú podľa nej kovové plátované gotické dvere so znakom mesiaca a slnka.
V zrekonštruovanom objekte sa budú nachádzať informačné centrum, výstavné a kreatívne priestory, verejné toalety, úschovňa batožín a remeselné dielne. Cieľom mesta je sústrediť tam všetky kľúčové služby pre návštevníkov, podporiť kultúrny život a zároveň sprístupniť pamiatku širokej verejnosti. Priestory chcú verejnosti sprístupniť od nového roka.
