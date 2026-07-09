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Mesto Bánovce nad Bebravou sa problematikou volebných obvodov zaoberá
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 9. júla (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou sa problematikou volebných obvodov a ústavným princípom o rovnosti váhy hlasu v týchto dňoch zaoberá tak, ako aj iné samosprávy. Hlavne po nedávnom rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS). Prednosta bánovského mestského úradu Martin Gajdoš tak vo štvrtok reagoval pre TASR na protest Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou v súvislosti s porušením ustanovenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. Uznesením MsZ bolo podľa prokuratúry porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode.
Mesto má mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí majú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ majú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi majú mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce.
Protestom prokuratúry by sa malo teraz zaoberať MsZ. V zmysle zákona o prokuratúre má o ňom povinnosť rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia 2. júla.
ÚS koncom júna rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, podľa ktorého toto ustanovenie porušuje rovnosť volebného práva.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. Uznesením MsZ bolo podľa prokuratúry porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode.
Mesto má mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí majú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ majú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi majú mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce.
Protestom prokuratúry by sa malo teraz zaoberať MsZ. V zmysle zákona o prokuratúre má o ňom povinnosť rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia 2. júla.
ÚS koncom júna rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. V tejto časti tak ÚS vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, podľa ktorého toto ustanovenie porušuje rovnosť volebného práva.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.