Bánovce nad Bebravou začali s rekonštrukciou Novomeského ulice

Bánovce nad Bebravou 27. marca (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou zabezpečí kompletnú rekonštrukciu Novomeského ulice. Obnova cesty prinesie i nové parkovacie miesta. Radnica do prác, s ktorými vybraná firma už začala, investuje viac ako 120.000 eur.



„Rekonštrukcia bude zahŕňať rozšírenie a nový povrch cesty, na ktorej vznikne 23 pozdĺžnych parkovacích státí, chodník a ďalšie úpravy, ktoré zlepšia celkový vzhľad aj funkčnosť tejto lokality,“ informovala bánovská radnica na sociálnej sieti.



S kompletnou rekonštrukciou lokality už vybraný dodávateľ podľa nej začal. Samospráva v tejto súvislosti prosí obyvateľov o trpezlivosť počas stavebných prác a dočasných obmedzení. „Veríme, že výsledok bude stáť za to a prinesie komfort i radosť všetkým, ktorí tu bývajú či tadiaľto prechádzajú,“ doplnila radnica.



Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť CS so sídlom v Trnave. Mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 122.972,40 eura. Práce by mala ukončiť do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.