Mesto Banská Bystrica vydalo doteraz 2780 hlasovacích preukazov

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Voličom, ktorí sa v deň predčasných parlamentných volieb, v sobotu (30. 9.), budú zdržiavať mimo Banskej Bystrice, vydalo mesto už celkom 2780 hlasovacích preukazov. Údaj je k 26. septembru. O jeho vydanie je možné požiadať na matričnom úrade a ohlasovni pobytu magistrátu do 29. septembra do 15.00 h. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Tí, ktorí majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR, mohli požiadať o voľbu poštou prostredníctvom ministerstva vnútra. Urobilo tak 1456 voličov.



Podľa Marhefkovej je v stálych zoznamoch voličov zapísaných 61.571 ľudí s trvalým pobytom v meste. Je v nich aj 2143 obyvateľov s trvalým pobytom "mesto Banská Bystrica", ide najmä o ľudí bez domova alebo občanov bez trvalého pobytu. Na hlasovanie je pripravených 63.000 kusov lístkov.



"V našom meste bude 78 volebných miestností, väčšinou v priestoroch základných škôl, ktoré budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Do okrskových volebných komisií zasadne celkom 966 členov, ktorých delegovali politické strany alebo koalície," konštatovala hovorkyňa.



Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola komisia zriadená. Tá vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou. Určené volebné okrsky budú zabezpečovať i voľbu občanov s hlasovacími preukazmi v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.