Mesto Banská Štiavnica získalo na projekt smart city 928.000 eur

Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - Banská Štiavnica získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 928.000 eur na svoj projekt využitia moderných technológií v meste - smart city. Pre TASR to uviedla primátorka Nadežda Babiaková.



Koncept smart city v sebe spája využitie moderných technológií na efektívne fungovanie samospráv. Technológie majú potenciál zlepšiť služby v obci či meste a umožniť občanom využívať jeho služby jednoduchším a dostupnejším spôsobom.



Banskoštiavnický projekt rieši napríklad čoraz zložitejšiu situáciu s parkovaním v historickom centre mesta, tiež manažment statickej dopravy, riadenie parkovania na základe dopravnej situácie počas dňa či znižovanie prašnosti a hlučnosti v meste v spojení s monitoringom dát.



"Projekt pomôže napríklad zefektívniť navigáciu návštevníkom mesta na autách, a tým odbremeniť centrum od zbytočnej dopravy a od vodičov hľadajúcich miesto na parkovanie," priblížila časť projektu primátorka.



Ďalšie oblasti sa týkajú zvýšenia úrovne bezpečnosti na verejných miestach a taktiež intenzity osvetlenia a smart manažmentu verejného osvetlenia. Predpokladá to nainštalovanie rôznych monitorovacích zariadení, kamier, senzorov, ktoré majú byť prepojené s mestskými informačnými systémami.



Podľa Babiakovej celý projekt by sa mal zrealizovať do polovice roku 2022.