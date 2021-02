Mesto Bardejov otvorí v sobotu tri odberné miesta

Bardejov 25. februára (TASR) – Tri odberné miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 zriadi v sobotu (27. 2.) mesto Bardejov. Dôvodom je opätovný návrat žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ), detí materských škôl, ako aj študentov končiacich ročníkov stredných škôl do tried od 1. marca. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.uviedol Hij.V ZŠ na sídlisku Poštárka je testovanie voľné, bez možnosti elektronickej registrácie, na zvyšných dvoch odberných miestach sa na testovanie treba registrovať výlučne online prostredníctvom webstránky www.bardejov.sk . Odberné miesta budú k dispozícii od 8.00 do 20.00 h s tým, že prestávky budú od 10.00 do 10.15 h, od 13.00 do 14.00 h a od 17.00 do 17.15 h. Posledný odber sa uskutoční o 19.30 h.Radnica zároveň žiada ľudí, aby využili aj možnosť nechať sa otestovať v mobilných odberných miestach, ktoré nie sú zriadené samosprávou Bardejova, objednaním sa prostredníctvom webstránky www.korona.gov.sk dodal Hij.