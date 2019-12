Mesto Bardejov plánuje komplexne zrekonštruovať Športovú halu Mier

Bardejov 25. decembra (TASR) – Mesto Bardejov plánuje v novom roku komplexne zrekonštruovať Športovú halu Mier. Celkové náklady predstavujú približne dva milióny eur.



"Stavba z druhej polovice 80. rokov 20. storočia by sa vďaka rekonštrukcii mala premeniť na multifunkčný športovo-spoločenský stánok. Finančné zdroje v sume 1,5 milióna eur sú zabezpečené z prostriedkov od vlády SR," uviedol pre TASR Štefan Hij z útvaru tlačového a medzinárodných vzťahov Mestského úradu v Bardejove.



V budúcom roku budú podľa jeho slov pokračovať aj projekty revitalizácie vnútroblokových priestorov na dvoch sídliskách – Obrancov mieru a Vinbarg, každý v hodnote 800.000 eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ).



"Z tých istých zdrojov budú financované aj výstavba cyklochodníka na Toplianskej ulici v hodnote 600.000 eur, rekonštrukcia a zníženie energetických nákladov budovy Základnej umeleckej školy Michala Vileca za 1,2 milióna eur či zvýšenie energetickej efektívnosti budovy okresného úradu v hodnote taktiež 1,2 milióna eur," priblížil Hij.



Ako ďalej uviedol, pokračovať bude i kompletná rekonštrukcia plavárne na sídlisku Vinbarg, kde radnica okrem vlastných zdrojov využíva aj návratnú finančnú výpomoc od vlády v sume 800.000 eur.



V období od novembra 2018 do novembra 2019 predstavoval podľa Hija objem investícií do rôznych projektov v Bardejove takmer 10,3 milióna eur. Išlo o priame dotácie od vlády, financie zo zdrojov EÚ, iné dotácie a vlastné zdroje.



"Bardejovská samospráva chce v tomto trende pokračovať aj v budúcom období. Už teraz je podaných niekoľko projektov a čaká sa na ich schválenie príslušnými vyhlasovateľmi výziev. Sú zabezpečené aj investičné finančné prostriedky z iných zdrojov," dodal Hij.