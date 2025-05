Mesto Bojnice chce obnoviť Pivár, vypovie zmluvy s nájomníkmi

Bojnice 5. mája (TASR) - Mesto Bojnice obnovilo zámer rekonštrukcie meštianskeho domu na Hurbanovom námestí z roku 1750. Na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky známej ako Pivár chce žiadať fondy Európskej únie. Mestskí poslanci v súvislosti so zámerom schválili vypovedanie zmlúv s prvými dvoma dlhoročnými nájomcami. Tí postup mesta kritizujú, riešiť to chcú právnou cestou.



Samospráva musela podľa zástupkyne primátora Antónie Kováčovej Píšovej prijať strategické rozhodnutie. „Tento objekt je aktuálne prenajímaný a komerčne využívaný, zároveň je potrebné riešiť jeho takmer okamžitú rekonštrukciu,“ uviedla Kováčová Píšová.



Koncom minulého roka podľa nej dostalo mesto oznámenie z krajského pamiatkového úradu o vykonaní štátneho pamiatkového dohľadu. „Upozorňujú nás na to, že strecha Pivára na južnej strane je vo veľmi zlom stave a je nevyhnutné vykonať jej rekonštrukciu. Doslova je potrebné ju zbúrať a nanovo postaviť,“ priblížila.



Rozpočet rekonštrukcie vyčíslila viceprimátorka na štyri až päť miliónov eur, čo radnica podľa nej nevie pokryť zo svojho rozpočtu. Ako možnosti spomenula tzv. modernizačný fond i ďalšie výzvy. „Máme pripravený aktualizovaný projekt, odsúhlasený pamiatkarmi. Čoskoro vydané bude stavebné povolenie,“ doplnila Kováčová Píšová.



Radnica má podľa nej v zmysle pamiatkového dohľadu zabezpečiť obnovu strechy do 31. októbra tohto roka. „Už musíme konať aj s nájomníkmi. Riešili sme výpovede nájomných zmlúv, ktoré majú 12-mesačnú výpovednú lehotu. Ak by sme ten krok dnes neurobili, nemáme priestor na to, aby sme budovu rekonštruovali. Tieto dve spoločnosti majú rok na to, aby sa nejako zariadili,“ tvrdí.



Mestské zastupiteľstvo schválilo výpoveď zatiaľ dvom firmám, ktoré prevádzkujú v objekte reštaurácie. Majiteľ Muzika restaurant Andrej Lednický pre TASR uviedol, že v objekte podnikajú 25 rokov, platne aktuálnu zmluvu majú do roku 2032. Do rekonštrukcie priestorov investovali niekoľko sto tisíc eur, zabezpečili viackrát obnovu fasády, opravovali i strechu. Podotkol, že tento investičný dlh ešte nemajú splatený. „Neuznáme dôvody na výpoveď zmluvy, lebo sa buď nezakladajú na pravde, alebo sa zakladajú na zavádzajúcich informáciách, alebo sú na základe vytrhnutého kontextu nejakého bodu v našej zmluve,“ vyhlásil Lednický.



Tvrdí, že mesto sa o svoje priestory nestará, v havarijnom až kritickom stave je podľa neho jedine strecha nad mestskou časťou a na jej opravu si malo šetriť z nájmov, pričom jediné, do čoho investovalo, je už tretí projekt na obnovu. „My sme navrhli niekoľko riešení, ale žiadne nebolo ani len prediskutované. Mesto nás o svojom úmysle informovalo dva týždne pred vypovedaním nájmu,“ doplnil s tým, že keď mesto uzatvorí budovu, o prácu tam príde 30 až 40 ľudí.



Lednický ozrejmil, že voči rozhodnutiu mesta sa budú právne brániť, pričom nájomcovia budú postupovať koordinovane. „Nemáme záujem, aby budova chradla, preto keď zvrátime toto rozhodnutie, budeme sa snažiť o kompromisné riešenie a dohodu,“ dodal.



Viceprimátorka vysvetlila, že výzva, do ktorej sa chcú zapojiť, pripúšťa aj hospodársku činnosť a jej zachovanie chce uviesť i v žiadosti. Časť objektu by sa podľa nej mohla využiť na kaviareň, reštauráciu alebo niečo podobné. Dodala, že po rekonštrukcii mesto vyhlási novú súťaž na nájom priestorov.