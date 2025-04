Mesto Bojnice chce ulicu Zámok a okolie zrekonštruovať do leta

Bojnice 26. apríla (TASR) - Mesto Bojnice chce ulicu Zámok a okolie obnoviť do leta. Súčasťou prác bude rekonštrukcia chodníka, cesty i verejné osvetlenie. Časť zdrojov na opravy získalo z výzvy Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov, ďalšie financie sú od Úradu vlády SR.



Bojnickí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň v súvislosti s projektom rekonštrukcie chodníka na ulici Zámok a okolie, ktorú miestni poznajú i pod názvom Lámanica, schválili zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).



Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová konkretizovala, že mesto v rámci investície zabezpečí rekonštrukciu chodníka a cesty na ulici Zámok a okolie, ktorá vedie smerom k zámku. „Na rekonštrukciu chodníka máme schválené zdroje z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 71.899,62 eura, cesta Zámok a okolie bude financovaná z dotácie vo výške 201.200 eur od Úradu vlády SR,“ priblížila Kováčová Píšová.



Samospráva podľa nej doplnila do prác v rámci aktuálneho verejného obstarávania i verejné osvetlenie na chodníku na ulici Zámok a okolie. „Ide o pripomienku obyvateľov. Chceme prepojiť i osvetliť vjazd do mesta, cez ktorý prichádzajú návštevníci z nášho záchytného parkoviska pod hotelom,“ dodala.



Žiadosť o NFP z PPA podala samospráva ešte v minulom roku, zdroje jej schválili v tomto roku. Dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií schválila mestu vláda SR ešte v roku 2023.