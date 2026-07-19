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Mesto Bojnice chce v Pivári vybudovať regionálne turistické centrum
Projekt chce mesto realizovať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra - Bojnice.
Autor TASR
Bojnice 19. júla (TASR) - Časť budovy Meštianskeho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach, známej ako Pivár, sa môže zmeniť na regionálne turistické centrum. Mesto sa o financie na projekt uchádza z výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní. Informovala o tom viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Spomenula, že v mesto v rámci postupnej obnovy budovy Pivára skúša všetky možnosti zapájania sa do aktuálnych výziev, jednou z nich je výzva Fondu na podporu cestovného ruchu. „Chceli by sme zriadiť kanceláriu, galériu a informačnú miestnosť pre návštevníkov, išlo by o regionálne turistické centrum,“ priblížila.
Kováčová Píšová ďalej ozrejmila, že výzva fondu počíta s maximálnou výškou príspevku 500.000 eur, ide tak o čiastkovú obnovu budovy Pivára za účelom zriadenia centra. „Pôvodný projekt, na ktorý máme stavebné povolenie, počíta i so zriadením kancelárie,“ doplnila.
Projekt chce mesto realizovať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra - Bojnice, do žiadosti tak zapracovalo požiadavky OOCR.
„Celkové oprávnené výdavky projektu so vo výške 540.000 eur, výška príspevku z fondu je 485.000 eur, na financovaní by sa malo podieľať mesto sumou vo výške desať percent. V našom prípade ide o sumu 55.000 eur,“ vyčíslila viceprimátorka.
Mesto zároveň pripravuje čiastočnú rekonštrukciu domu. Projekt z fondov Európskej únie z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla i úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky. Rekonštrukciu bude samospráva realizovať v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Uchádzala sa o mimorozpočtové zdroje i na komplexnú rekonštrukciu pamiatky, so svojou žiadosťou o prostriedky z Modernizačného fondu úspešná nebola.
Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.
Spomenula, že v mesto v rámci postupnej obnovy budovy Pivára skúša všetky možnosti zapájania sa do aktuálnych výziev, jednou z nich je výzva Fondu na podporu cestovného ruchu. „Chceli by sme zriadiť kanceláriu, galériu a informačnú miestnosť pre návštevníkov, išlo by o regionálne turistické centrum,“ priblížila.
Kováčová Píšová ďalej ozrejmila, že výzva fondu počíta s maximálnou výškou príspevku 500.000 eur, ide tak o čiastkovú obnovu budovy Pivára za účelom zriadenia centra. „Pôvodný projekt, na ktorý máme stavebné povolenie, počíta i so zriadením kancelárie,“ doplnila.
Projekt chce mesto realizovať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra - Bojnice, do žiadosti tak zapracovalo požiadavky OOCR.
„Celkové oprávnené výdavky projektu so vo výške 540.000 eur, výška príspevku z fondu je 485.000 eur, na financovaní by sa malo podieľať mesto sumou vo výške desať percent. V našom prípade ide o sumu 55.000 eur,“ vyčíslila viceprimátorka.
Mesto zároveň pripravuje čiastočnú rekonštrukciu domu. Projekt z fondov Európskej únie z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla i úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky. Rekonštrukciu bude samospráva realizovať v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Uchádzala sa o mimorozpočtové zdroje i na komplexnú rekonštrukciu pamiatky, so svojou žiadosťou o prostriedky z Modernizačného fondu úspešná nebola.
Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.