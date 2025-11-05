< sekcia Regióny
Mesto Bojnice chce zabezpečiť revitalizáciu záhrady mestskej knižnice
Záhradu po rekonštrukcii budú môcť knižnica a Kultúrne centrum Bojnice, ktoré ju má v správe, využívať ako priestor pre letnú čitáreň a ďalšie aktivity.
Autor TASR
Bojnice 5. novembra (TASR) - Mesto Bojnice má záujem zabezpečiť revitalizáciu záhrady mestskej knižnice. Projekt má prispieť k zadržiavaniu vody, okrem vybudovania retenčných nádrží počíta i s úpravou plôch a zelene. Zmluvu o dielo s vybraným dodávateľom schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.
Vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo priblížil, že zámerom mesta je vybudovanie opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody v mieste spádu do retenčnej nádrže zo strechy, ako aj priamo do pôdy zo spevnených či nespevnených plôch. „Vodozádržné opatrenia sa týkajú mestskej knižnice, v rámci projektu riešime i revitalizáciu celej záhrady knižnice,“ doplnil.
Samospráva vybrala dodávateľa cez verejnú súťaž. Oslovila sedem uchádzačov, dostala štyri ponuky. Zhotoviteľom bude spoločnosť MV staving, mesto jej zaplatí 268.214,56 eura. Revitalizáciu firma zabezpečí do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.
Projekt bude mesto financovať z nenávratného finančného príspevku (NFP) od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z dotačnej schémy v rámci tzv. udržateľného mestského rozvoja. Na projekt tam má alokovaných 280.000 eur, na financovaní sa nebude musieť podieľať. Zmluva o dielo so zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po zverejnení zmluvy o poskytnutí NFP v centrálnom registri zmlúv.
