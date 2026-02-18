< sekcia Regióny
Mesto Bojnice chce zabezpečiť revitalizáciu časti sídliska Lúčky
Aktivity plánuje radnica zrealizovať v strede sídliska medzi ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná v tvare trojuholníka.
Autor TASR
Bojnice 18. februára (TASR) - Mesto Bojnice má záujem zabezpečiť revitalizáciu časti sídliska Lúčky. Projekt zahŕňa úpravu zelene i novú výsadbu či realizáciu hracích a oddychových prvkov. Zámer radnice a zabezpečenie realizácie projektu z fondov Európskej únie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu.
Aktivity plánuje radnica zrealizovať v strede sídliska medzi ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná v tvare trojuholníka. „Územie vzniklo v minulosti ako doplnkový priestor k bytovej výstavbe, avšak dlhodobo neprešlo komplexnou revitalizáciou. V súčasnosti je charakterizované čiastočne degradovanou zeleňou, zastaraným alebo chýbajúcim mobiliárom, opotrebovanými spevnenými plochami a nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou pre komunitné rekreačné a pohybové aktivity,“ opísala viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Radnica pri projekte využila existujúcu štúdiu, ktorú dalo mesto v minulosti vypracovať pre celé sídlisko Lúčky a vybrala z neho centrálnu časť. „Toto územie bolo navrhnuté najmä pre malé deti. Projekt rieši zelené prvky, teda doplnenie stromov, tienenia, obnovu povrchov, vybudovanie pocitového chodníka, prvkov pre deti, ako sú hojdačky či preliezačky. Územie má názov slimák, keďže je navrhnuté v tvare slimáka,“ priblížila Kováčová Píšová.
Projektom samospráva podľa nej reaguje na požiadavky rodín s malými deťmi, výmenou preliezok na ihrisku sa zaoberal i zámer obyvateľov v rámci participatívneho rozpočtu v minulom roku.
Mesto sa uchádza o prostriedky z výzvy na podporu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Projektový zámer integrovanej územnej investície mu schválili koncom minulého roka, mesto následne podalo i žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP). Samospráva má na realizáciu projektu alokovaných v rámci tzv. územia udržateľného mestského rozvoja 230.000 eur. Na financovaní sa bude v prípade schválenia žiadosti o NFP podieľať sumou vo výške osem percent z celkových oprávnených nákladov projektu.
