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Bojnice ku koncu minulého roka dlhovali viac ako 386.000 eur
Samospráva uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom v rozpočte.
Autor TASR
Bojnice 25. júna (TASR) - Mesto Bojnice dlhovalo ku koncu minulého roka 386.729,73 eura. Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 4,62 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2025, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.
Samospráva uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom v rozpočte. Celkové príjmy mesta dosiahli 10.362.674,99 eura, jeho celkové výdavky boli na úrovni 9.685.300,51 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá na tvorbu rezervného fondu 322.991,94 eura. Príjmom mesta vlani bol i poplatok za rozvoj, k poslednému dňu minulého roka malo na účte viac ako 110.000 eur.
V minulom roku samospráva čerpala viacero úverov. Kontokorentný úver na vykrytie nepriaznivej finančnej situácie postupne do konca apríla vrátila banke, ďalšie úverové zdroje vo výške viac ako 26.000 eur využila na obstaranie motorového vozidla pre potreby mesta a na refinancovanie a financovanie investičných potrieb vo výške 500.000 eur, v tomto roku jej zostalo dočerpať sumu 342.203,82 eura. Okrem toho mesto spláca ešte jeden úver z komerčnej banky z rokov 2019 a 2020 na refinancovanie investícií, splatí ho v roku 2029.
Kapitálové výdavky mesta v minulom roku smerovali do prípravnej a projektovej dokumentácie na plánované investície, ako je revitalizácia plážového kúpaliska, výstavba kolumbária alebo revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Lúčky. Samospráva vybudovala i verejné osvetlenie na ulici Zámok a okolie, zabezpečila kamerový systém pre centrum, výstavbu kolumbária, rekonštrukciu cesty na ulici Zámok a okolie a Hurbanovom námestí. Obnovou prešli i komunikácie na Bernolákovej a Športovej ulici a prístupová cesta na Lúčkach.
Samospráva uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom v rozpočte. Celkové príjmy mesta dosiahli 10.362.674,99 eura, jeho celkové výdavky boli na úrovni 9.685.300,51 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá na tvorbu rezervného fondu 322.991,94 eura. Príjmom mesta vlani bol i poplatok za rozvoj, k poslednému dňu minulého roka malo na účte viac ako 110.000 eur.
V minulom roku samospráva čerpala viacero úverov. Kontokorentný úver na vykrytie nepriaznivej finančnej situácie postupne do konca apríla vrátila banke, ďalšie úverové zdroje vo výške viac ako 26.000 eur využila na obstaranie motorového vozidla pre potreby mesta a na refinancovanie a financovanie investičných potrieb vo výške 500.000 eur, v tomto roku jej zostalo dočerpať sumu 342.203,82 eura. Okrem toho mesto spláca ešte jeden úver z komerčnej banky z rokov 2019 a 2020 na refinancovanie investícií, splatí ho v roku 2029.
Kapitálové výdavky mesta v minulom roku smerovali do prípravnej a projektovej dokumentácie na plánované investície, ako je revitalizácia plážového kúpaliska, výstavba kolumbária alebo revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Lúčky. Samospráva vybudovala i verejné osvetlenie na ulici Zámok a okolie, zabezpečila kamerový systém pre centrum, výstavbu kolumbária, rekonštrukciu cesty na ulici Zámok a okolie a Hurbanovom námestí. Obnovou prešli i komunikácie na Bernolákovej a Športovej ulici a prístupová cesta na Lúčkach.