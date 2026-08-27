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Mesto Bojnice pokračuje v prípravách rekonštrukcie Pivára
Na rekonštrukciu NKP získala samospráva NFP v rámci tzv. integrovaných územných investícií vo výške 808.762,03 eura.
Autor TASR
Bojnice 27. augusta (TASR) - Mesto Bojnice pokračuje v prípravách čiastočnej rekonštrukcie meštianskeho domu na Hurbanovom námestí. Projekt počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla i úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky (NKP) známej ako Pivár. Dodávateľa prác vybrala samospráva cez verejnú súťaž, náležitosti zmluvy o dielo schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní.
Projekt obnovy pamiatky sa tak posunul do ďalšej fázy, podľa vedúceho oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andreja Prša ide už o fázu samotnej realizácie, a to rekonštrukcie strechy a vybúrania objektov v átriu objektu. „Vybrali sme zhotoviteľa stavebných prác, ide o spoločnosť Roko Gips so sídlom v Prievidzi,“ uviedol Pršo.
Mesto už má podľa neho podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a účinnú, zostalo mu tak vybrať len zhotoviteľa, verejné obstarávanie bolo v poriadku.
Na rekonštrukciu NKP získala samospráva NFP v rámci tzv. integrovaných územných investícií vo výške 808.762,03 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 879.089,16 eura.
Samospráva v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou pristúpila i k úprave nájomných vzťahov s prevádzkami v Pivári. K stavebným prácam pristúpi vysúťažená firma po uplynutí niektorých lehôt v rámci nájomných zmlúv, a to nie skôr ako za tri mesiace, dodal Pršo.
Mesto sa uchádzalo o mimorozpočtové zdroje i na komplexnú rekonštrukciu pamiatky, so svojou žiadosťou o prostriedky z Modernizačného fondu úspešné nebolo. Strechu musí riešiť samospráva prioritne, keďže v súvislosti s jej stavom nariadil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne stavebný dohľad.
Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.
Projekt obnovy pamiatky sa tak posunul do ďalšej fázy, podľa vedúceho oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andreja Prša ide už o fázu samotnej realizácie, a to rekonštrukcie strechy a vybúrania objektov v átriu objektu. „Vybrali sme zhotoviteľa stavebných prác, ide o spoločnosť Roko Gips so sídlom v Prievidzi,“ uviedol Pršo.
Mesto už má podľa neho podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a účinnú, zostalo mu tak vybrať len zhotoviteľa, verejné obstarávanie bolo v poriadku.
Na rekonštrukciu NKP získala samospráva NFP v rámci tzv. integrovaných územných investícií vo výške 808.762,03 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 879.089,16 eura.
Samospráva v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou pristúpila i k úprave nájomných vzťahov s prevádzkami v Pivári. K stavebným prácam pristúpi vysúťažená firma po uplynutí niektorých lehôt v rámci nájomných zmlúv, a to nie skôr ako za tri mesiace, dodal Pršo.
Mesto sa uchádzalo o mimorozpočtové zdroje i na komplexnú rekonštrukciu pamiatky, so svojou žiadosťou o prostriedky z Modernizačného fondu úspešné nebolo. Strechu musí riešiť samospráva prioritne, keďže v súvislosti s jej stavom nariadil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne stavebný dohľad.
Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.