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Mesto Bojnice pokračuje v príprave zavedenia množstvového zberu odpadu
Súčasťou projektu je aj informačná kampaň pre obyvateľov pred zavedením systému, počas jeho zavádzania aj po jeho zavedení.
Autor TASR
Bojnice 29. júla (TASR) - Samospráva Bojníc pokračuje v príprave zavedenia neváženého množstvového zberu odpadu v meste. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí kontajnerové stojiská, softvér i ďalšie vybavenie. Náklady na zabezpečenie prác radnica odhadla na viac ako 178.000 eur.
Zákazku radnica rozdelila na tri časti. „Predmetom zákazky je dodávka a montáž kontajnerových stojísk, dodávka softvéru elektronickej evidencie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu a nákup súvisiaceho vybavenia,“ spresnila samospráva v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.
Doplnila, že súčasťou projektu je aj informačná kampaň pre obyvateľov pred zavedením systému, počas jeho zavádzania aj po jeho zavedení.
Náklady na zabezpečenie všetkých prác radnica odhadla na 178.560,56 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu cenu.
Cieľom projektu je zavedenie elektronického systému zberu odpadov, všetky nádoby na odpad dostanú čipy. Evidenciu už samospráva zabezpečila na nádobách právnických osôb. Mesto vybuduje uzamykateľné stojiská na sídlisku Lúčky a na Jánošíkovej ulici. Na Lúčkach pôjde o deväť stojísk, na Jánošíkovej ulici o jedno. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 211.000 eur z Programu Slovensko.
Samospráva projektom sleduje zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu, aby sa mesto priblížilo aspoň na priemernú hodnotu v rámci Slovenska.
Zákazku radnica rozdelila na tri časti. „Predmetom zákazky je dodávka a montáž kontajnerových stojísk, dodávka softvéru elektronickej evidencie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu a nákup súvisiaceho vybavenia,“ spresnila samospráva v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.
Doplnila, že súčasťou projektu je aj informačná kampaň pre obyvateľov pred zavedením systému, počas jeho zavádzania aj po jeho zavedení.
Náklady na zabezpečenie všetkých prác radnica odhadla na 178.560,56 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu cenu.
Cieľom projektu je zavedenie elektronického systému zberu odpadov, všetky nádoby na odpad dostanú čipy. Evidenciu už samospráva zabezpečila na nádobách právnických osôb. Mesto vybuduje uzamykateľné stojiská na sídlisku Lúčky a na Jánošíkovej ulici. Na Lúčkach pôjde o deväť stojísk, na Jánošíkovej ulici o jedno. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 211.000 eur z Programu Slovensko.
Samospráva projektom sleduje zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu, aby sa mesto priblížilo aspoň na priemernú hodnotu v rámci Slovenska.