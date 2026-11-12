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Mesto Bojnice povedie druhé volebné obdobie L. Smatana
Zástupkyňou primátora bude naďalej Antónia Kováčová Píšová. Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie komisií pri MsZ, sobášiacich, ako i plat primátora.
Autor TASR
Bojnice 12. novembra (TASR) - Mesto Bojnice povedie už druhé volebné obdobie Ladislav Smatana (nezávislý), 11-členné mestské zastupiteľstvo kúpeľného a turistického sídla tvoria len nezávislí kandidáti. Znovuzvolený primátor a mestskí poslanci zložili svoj sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok.
Primátor spomenul, že pred štyrmi rokmi, keď nastupoval s tímom poslancov, identifikovali potreby Bojníc, vytvorili Plán Bojnice a pracovali na jeho napĺňaní. „Zhruba tretina vecí sa nám podarila, tretina je rozpracovaná, tretina je komplikovaná. Ideme pokračovať podľa Plánu Bojnice, základ sa už postavil v minulom volebnom období,“ priblížil Smatana.
Medzi investičné priority zaradil primátor opravu ciest a chodníkov, pričom s časťou už začala samospráva na prelome týchto volebných období. Ďalšou prioritou je podľa neho infraštruktúra športovísk, a to v základnej škole a pre hádzanárov.
Päť ľudí pôsobilo v mestskom parlamente i minulé volebné obdobie, šesť je nových. Väčšinu v MsZ majú poslanci, ktorí kandidovali pod volebnou platformou Plán Bojnice 2.0 súčasného primátora, je ich deväť. „Od tejto chvíle sú všetci poslanci mojimi poslancami a budem chcieť, aby sme so všetkými mali dobrú spoluprácu. Ak sa majú veci hýbať dopredu, musí byť symbióza medzi primátorom, poslancami a obyvateľmi. Myslím, že sme ju dosiahli,“ skonštatoval Smatana.
Zástupkyňou primátora bude naďalej Antónia Kováčová Píšová. Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie komisií pri MsZ, sobášiacich, ako i plat primátora.
Šesťdesiatjedenročnému Smatanovi v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí odovzdalo hlas 1587 obyvateľov, čo predstavuje 67,41 percenta všetkých hlasov od voličov. Volebná účasť v Bojniciach dosiahla 57,46 percenta.
Primátor spomenul, že pred štyrmi rokmi, keď nastupoval s tímom poslancov, identifikovali potreby Bojníc, vytvorili Plán Bojnice a pracovali na jeho napĺňaní. „Zhruba tretina vecí sa nám podarila, tretina je rozpracovaná, tretina je komplikovaná. Ideme pokračovať podľa Plánu Bojnice, základ sa už postavil v minulom volebnom období,“ priblížil Smatana.
Medzi investičné priority zaradil primátor opravu ciest a chodníkov, pričom s časťou už začala samospráva na prelome týchto volebných období. Ďalšou prioritou je podľa neho infraštruktúra športovísk, a to v základnej škole a pre hádzanárov.
Päť ľudí pôsobilo v mestskom parlamente i minulé volebné obdobie, šesť je nových. Väčšinu v MsZ majú poslanci, ktorí kandidovali pod volebnou platformou Plán Bojnice 2.0 súčasného primátora, je ich deväť. „Od tejto chvíle sú všetci poslanci mojimi poslancami a budem chcieť, aby sme so všetkými mali dobrú spoluprácu. Ak sa majú veci hýbať dopredu, musí byť symbióza medzi primátorom, poslancami a obyvateľmi. Myslím, že sme ju dosiahli,“ skonštatoval Smatana.
Zástupkyňou primátora bude naďalej Antónia Kováčová Píšová. Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie komisií pri MsZ, sobášiacich, ako i plat primátora.
Šesťdesiatjedenročnému Smatanovi v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí odovzdalo hlas 1587 obyvateľov, čo predstavuje 67,41 percenta všetkých hlasov od voličov. Volebná účasť v Bojniciach dosiahla 57,46 percenta.