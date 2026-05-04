Mesto Bojnice pripravuje rekonštrukciu strechy južného krídla Pivára
Autor TASR
Bojnice 4. mája (TASR) - Mesto Bojnice pripravuje čiastočnú rekonštrukciu meštianskeho domu na Hurbanovom námestí. Projekt počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla i úpravou átria pamiatky známej ako Pivár. Na investíciu využije fondy Európskej únie. Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla.
Projekt bude mesto realizovať v rámci tzv. integrovaných územných investícií, zámer mu schválila kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja ešte od augusta minulého roka, a to v súlade s podmienkami výzvy, ktorú zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Projektový zámer sme podávali na sumu približne 1.081.000 eur, celkové oprávnené výdavky z toho boli v zmysle alokácie 800.000 eur. Koncom minulého roka sme podali žiadosť o NFP, kde sme už upravovali celkové oprávnené výdavky na 879.089,06 eura,“ priblížila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Z celkových oprávnených výdavkov podľa nej predstavujú zdroje z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu 92 percent, čo je približne 808.000 eur, ktoré predstavujú i výšku NFP. Žiadosť mestu ministerstvo schválilo začiatkom marca, zmluvu o NFP k dispozícii zatiaľ nemá. „Aktuálne pripravujeme spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ ozrejmila.
Mesto sa uchádzalo o mimorozpočtové zdroje i na komplexnú rekonštrukciu pamiatky, so svojou žiadosťou o prostriedky z Modernizačného fondu úspešné nebolo. Strechu musí riešiť samospráva prioritne, keďže v súvislosti s jej stavom nariadil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne stavebný dohľad.
Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.