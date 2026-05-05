Mesto Bojnice vybuduje na Lúčkach workoutové ihrisko
Ihrisko bude slúžiť pre dospelých a mládež.
Autor TASR
Bojnice 5. mája (TASR) - Voľnočasovú infraštruktúru na sídlisku Lúčky v Bojniciach doplní workoutové ihrisko. Samospráva získala na realizáciu projektu zdroje z Nadácie EPH vo výške 20.000 eur. Informovala o tom viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Ihrisko bude slúžiť pre dospelých a mládež. „Projekt rieši ďalšiu časť vnútrobloku na sídlisku Lúčky, kde sa nachádza malá zanedbaná a nevyužívaná plocha verejného priestranstva medzi tenisovým kurtom a basketbalovým ihriskom,“ spresnila Kováčová Píšová.
Mesto pri podaní žiadosti podľa nej využilo existujúci projekt, v rámci ktorého navrhlo zámer vytvorenia workoutového ihriska. „Realizáciou zámeru prostredníctvom osadenia prvkov dosiahneme prepojenie dvoch existujúcich športovísk a novú športovú oddychovú zónu. Na území mesta sa podobné ihrisko ešte nenachádza,“ skonštatovala.
Kováčová Píšová priblížila, že projekt rieši v prvom rade odstránenie nebezpečných hracích prvkov, následne pôjde o vybudovanie novej dopadovej plochy o veľkosti 8,7 krát 9,3 metra a inštaláciu workoutovej zostavy pre rôzne úrovne zdatnosti. „Zároveň sme sa zaviazali revitalizovať zeleň v podobe ošetrenia existujúcich stromov, prípadne novej výsadby. Musíme tam tiež zabezpečiť bezbariérový prístup v podobe prístupového chodníka a revitalizáciu mobiliáru,“ doplnila.
Projekt musí mesto ukončiť do 31. októbra tohto roka, vyúčtovať do konca novembra. „Predpokladaná výška nákladov na jeho realizáciu je 29.900 eur, príspevok máme schválený vo výške 20.000 eur. Budeme využívať i práce našich technických služieb,“ ozrejmila viceprimátorka s tým, že dodávateľa prác vyberá mesto cez prieskum trhu.
Nadácia schválila mestu žiadosť v rámci interného grantového programu zameraného na podporu revitalizácie verejných priestorov ešte v marci, zabezpečenie realizácie projektu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla.
