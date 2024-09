Mesto Bojnice využije dotáciu od MF na rekonštrukciu Lámanice

Bojnice 7. septembra (TASR) - Mesto Bojnice využije dotáciu z Ministerstva financií (MF) SR v hodnote viac ako 200.000 eur na rekonštrukciu komunikácie v blízkosti Bojnického zámku, ktorú miestni poznajú ako Lámanica. Presun prostriedkov z pôvodného na tento účel schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Pôvodne chcela samospráva prostriedky vo výške 201.200 eur, ktoré jej vláda SR schválila ešte vlani na svojom výjazdovom rokovaní v Trenčíne na rekonštrukciu miestnych komunikácií, využiť pri rekonštrukcii Hurbanovho námestia. Podľa zástupkyne primátora Antónie Kováčovej Píšovej je otázne, kedy sa rekonštrukcia celého Hurbanovho námestia ukončí, a to vzhľadom i na množstvo zmien, ktoré v súvislosti s investíciou vystali. "V zmluve sme viazaní, dokedy môžeme dotáciu použiť, preto sme sa rozhodli, že peniaze presunieme na projekt, s ktorého realizáciou by sme mohli začať začiatkom budúceho roka. Ide o rekonštrukciu tzv. Lámanice, miestnej cesty okolo zámku," vysvetlila viceprimátorka.



Samospráva pri rekonštrukcii Hurbanovho námestia využila projekt z roku 2009, čo prináša množstvo zmien. Týkajú sa i uloženia inžinierskych sietí, ktoré nie sú v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou. "Sme v kontakte s autorským dozorom, máme zmluvu i so stavebným dozorom. Momentálne riešime, ako s touto stavbou pokračovať. Pôvodný projekt okrem iného počítal s tranzitom všetkej dopravy cez Hurbanovo námestie a odstavnými plochami. My sme sa aj v minulosti vyjadrili, že by sme boli radi, keby sa tam doprava upokojila," spomenula Kováčová Píšová.