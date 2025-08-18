< sekcia Regióny
Mesto Bojnice zabezpečí rekonštrukciu cesty na Hurbanovom námestí
Samospráva chce so stavebnými prácami začať v septembri po ukončení letnej turistickej sezóny.
Autor TASR
Bojnice 18. augusta (TASR) - Mesto Bojnice zabezpečí úpravu a rekonštrukciu cesty na Hurbanovom námestí. Cez verejnú súťaž už vybralo dodávateľa prác, financovať ich bude z dotácie od Ministerstva financií SR a úverových zdrojov. Podstatné náležitosti zmluvy o dielo schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní.
Vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Andrej Pršo priblížil, že mestu v rámci súťaže doručili tri ponuky, dodávateľom prác bude spoločnosť Strabag, ktorá rekonštrukciu a úpravu komunikácie zabezpečí za 242.626,11 eura. Ukončiť by ju mala do ôsmich týždňoch odo dňa prevzatia staveniska.
Samospráva chce so stavebnými prácami začať v septembri po ukončení letnej turistickej sezóny. Rekonštrukcia si vyžiada i obmedzenia dopravy, cesta by mala byť prejazdná vždy len v jednom jazdnom pruhu, doplnil Pršo.
