Bratislavu a jej okolie vylepší viac ako 6600 dobrovoľníkov

Bratislava 9. júna (TASR) - Mesto Bratislava a jeho okolie vylepší viac ako 6600 dobrovoľníkov. Udeje sa tak v rámci podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Hlavné mesto a okolité mestá čaká celkovo 366 aktivít. Väčšina z nich sa zrealizuje v piatok, niektoré sa však pre počasie presunuli na 16. júna.



"Podujatie Naše Mesto každý rok prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom viditeľne zlepšiť miesta, kde žijeme a pracujeme," konštatuje výkonný riaditeľ nadácie Michal Kišša.



Veľká pozornosť sa venuje napríklad ochrane prírody. Dobrovoľníci vyčistia úsek na Malom Dunaji a zlikvidujú viaceré čierne skládky v Lamači, Dúbravke či v oblasti Žabí majer. V bratislavských mestských lesoch sa bude pomáhať na včelnici Kačín, Kamzíku alebo pri čistení potoka Vydrica.



Ruku k dielu pridajú dobrovoľníci aj pri niektorých pamiatkach. Zveľadenie čaká napríklad hrad Devín, Čeklís, Biely Kameň či Antickú Gerulatu v Rusovciach. V bratislavskej zoologickej záhrade budú čistiť výber pre rysa ostrovida. Prvýkrát sa do podujatia zapája Slovenská národná galéria, kde dobrovoľníci upravia zeleň a pripravia priestory na kultúrne akcie.



Druhý rok po sebe nebude chýbať starostlivosť o ľudí bez domova. V organizácii Depaul budú dobrovoľníci upratovať priestory nocľahárne a v občianskom združení Vagus navaria klientom obed či upracú komunitný šatník. Nechýba ani trávenie času so seniormi. Budúci týždeň zároveň zoberú "cyklonadšenci" seniorov z domovov v Petržalke a Ružinove na krátke jazdy na tzv. cyklorikši.



Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po sedemnásty raz po celom Slovensku. Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu.