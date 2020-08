Bratislava žiada dodržiavanie opatrení pri stretávaní sa so seniormi

Bratislava 14. augusta (TASR) – Bratislava apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení pri návšteve seniorov v domovoch sociálnych služieb. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



Návšteve by sa podľa magistrátu ľudia mali vyhnúť ak boli v zahraničí, boli v skupine neznámych ľudí, majú príznaky ochorenia, necítia sa dobre, či boli v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie, že mohla byť vystavená nákaze. Bratislavská samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



„Ak za svojimi blízkymi nemôžete prísť, neváhajte sa spojiť telefonicky, online či poštou," poznamenalo mesto. Ak niekto pôjde navštíviť seniora do zariadenia, má mať podľa magistrátu na sebe stále ochranné rúško.



„Zo štúdií vyplýva, že ak majú obaja dôkladne zakrytú tvár (ústa aj nos), tak je riziko prenosu nákazy veľmi malé," poznamenal magistrát. Radí taktiež dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup, vyhnúť sa objatiam.



„Ak je to možné, sadnite si radšej vonku na lavičku, alebo sa prejdite. Rizikovými miestami na prenos nákazy sú najmä vnútorné a uzavreté priestory. Naopak, riziko prenosu na otvorenom vonkajšom prostredí je niekoľkonásobne menšie," podotkla samospráva.



Upozorňuje verejnosť, že aj keď sa ľuďom môže zdať, že sú zdraví, u väčšiny obyvateľstva (a to najmä u mladých ľudí) sú prejavy ochorenia často len veľmi mierne.



„Nie u všetkých sa dostaví horúčka a kašeľ. Typickým príznakom môže byť aj obyčajná bolesť hlavy, únava, strata čuchu a chuti, ale ochorenie môže mať aj úplne bezpríznakový priebeh. Preto opatrenia nepodceňujme a pamätajme na to, že najväčším rizikom počas návštevy v zariadeniach pre seniorov je možnosť prenosu nákazy COVID-19 a jej rozšírenia do celého zariadenia," spresnilo mesto.