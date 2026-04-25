Mesto Bratislava cez víkend opäť symbolicky otvára svoje brány
Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy.
Bratislava 25. apríla (TASR) - Hlavné mesto opäť symbolicky otvára svoje brány obyvateľom i návštevníkom, víkend (25. - 26. 4.) patrí tradičným Bratislavským mestským dňom. Program je pripravený spolu s 15 mestskými organizáciami a šiestimi mestskými časťami. Mesto zaplní 340 podujatí. Pre TASR to uviedla Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
„Dvadsiaty tretí ročník premenil mesto na živý rázcestník podujatí. Nech sa návštevníci vyberú ktorýmkoľvek smerom, otvorí sa im mesto s bohatými možnosťami. Chceme ukázať rozmanitú tvár mesta s množstvom smerov, každý sa môže vydať a preskúmať ich od kultúry a histórie cez ekológiu až po inovácie či šport. Program je spleťou rôznych zastávok, z ktorých si každý vyskladá svoju vlastnú cestu,“ skonštatovala Bleho Francúzová.
Oslavy sa začnú tradične otvorením mestských brán na Primaciálnom námestí o 9.30 h, ich symbolické odpečatenie pripomenie získanie mestských práv a historický význam Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta. Následne bude otvorená pre verejnosť kancelária primátora i reprezentatívne priestory Primaciálneho paláca. V Zrkadlovej sieni vystúpia deti zo základných umeleckých škôl.
Nádvoria Primaciálneho paláca sa premenia na Hravé nádvoria so spoločenskými hrami a vedeckými experimentmi pre najmenších. Na Hlavnom námestí nebudú v sobotu chýbať divadelné predstavenia, cirkusové vystúpenia či večerné koncerty, v nedeľu sa premení na Hudobnú kaviareň. Na Komenského námestí si budú môcť návštevníci v sobotu pozrieť, aké to je, keď kontrolu nad dopravou prevezme robot. Tanečné divadlo Ifjú Szivek sa stane zázemím pre Zónu duševného zdravia.
Pripravené sú aj diskusie a prednášky venované klimatickým témam, zdravému životnému štýlu a udržateľnosti v kontexte Bratislavy. Program v Sade Janka Kráľa sa zameria na ekológiu, šport a tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi i milovníkov športu. Ocenenie čaká na najkrajšieho psíka - orieška. Skatepark Janka Kráľa, Cvičko či Národný guľodrom na Tyršovom nábreží bude patriť športu.
Po tretí raz otvoria pre verejnosť svoje brány bežne nesprístupnené historické, technické a kultúrne pamiatky, ale aj také, ktoré sú počas roka otvorené iba čiastočne.
Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.
„Dvadsiaty tretí ročník premenil mesto na živý rázcestník podujatí. Nech sa návštevníci vyberú ktorýmkoľvek smerom, otvorí sa im mesto s bohatými možnosťami. Chceme ukázať rozmanitú tvár mesta s množstvom smerov, každý sa môže vydať a preskúmať ich od kultúry a histórie cez ekológiu až po inovácie či šport. Program je spleťou rôznych zastávok, z ktorých si každý vyskladá svoju vlastnú cestu,“ skonštatovala Bleho Francúzová.
Oslavy sa začnú tradične otvorením mestských brán na Primaciálnom námestí o 9.30 h, ich symbolické odpečatenie pripomenie získanie mestských práv a historický význam Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta. Následne bude otvorená pre verejnosť kancelária primátora i reprezentatívne priestory Primaciálneho paláca. V Zrkadlovej sieni vystúpia deti zo základných umeleckých škôl.
Nádvoria Primaciálneho paláca sa premenia na Hravé nádvoria so spoločenskými hrami a vedeckými experimentmi pre najmenších. Na Hlavnom námestí nebudú v sobotu chýbať divadelné predstavenia, cirkusové vystúpenia či večerné koncerty, v nedeľu sa premení na Hudobnú kaviareň. Na Komenského námestí si budú môcť návštevníci v sobotu pozrieť, aké to je, keď kontrolu nad dopravou prevezme robot. Tanečné divadlo Ifjú Szivek sa stane zázemím pre Zónu duševného zdravia.
Pripravené sú aj diskusie a prednášky venované klimatickým témam, zdravému životnému štýlu a udržateľnosti v kontexte Bratislavy. Program v Sade Janka Kráľa sa zameria na ekológiu, šport a tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi i milovníkov športu. Ocenenie čaká na najkrajšieho psíka - orieška. Skatepark Janka Kráľa, Cvičko či Národný guľodrom na Tyršovom nábreží bude patriť športu.
Po tretí raz otvoria pre verejnosť svoje brány bežne nesprístupnené historické, technické a kultúrne pamiatky, ale aj také, ktoré sú počas roka otvorené iba čiastočne.
Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.