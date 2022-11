Bratislava 18. novembra (TASR) - Mesto Bratislava deklaruje, že je na prvý možný sneh pripravené. Ubezpečuje, že situáciu bude monitorovať celú noc z piatka na sobotu (19. 11.) i počas sobotného rána, keď je riziko sneženia najvyššie. Pripravené budú aj sypače. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Na prvý možný sneh sme pripravení. Napriek tomu, že túto noc a zajtrajšie doobedie bude snežiť pravdepodobne minimálne a cestné komunikácie a chodníky nie sú vychladené mrazmi, vykonávame všetky potrebné preventívne kroky," konštatuje bratislavský magistrát.



Komunálny podnik Bratislavy bude mať od piatka od 22.00 h do soboty do 14.00 h pripravených desať veľkých a jeden malý sypač. V závislosti od situácie bude osem z nich pripravených vyraziť v sobotu o 4.30 h na preventívny posyp. "V prípade rizika väčšieho spádu snehu sa budú venovať šiestim kopcovitým rajónom a dvom oblastiam s mostami a nájazdmi na mosty," približuje hlavné mesto. Ak bude predpoveď ukazovať minimálne sneženie, budú stroje preventívne sypať iba kopcovité úseky, nie celé rajóny.



Posypové materiály volí magistrát v závislosti od typu cestnej komunikácie. Pri hlavných ťahoch je to technická soľ, na chodníkoch, menších cestách a v oblastiach pri lesoch používa ekologický solmag alebo zeolit.



Pre okres Bratislava vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Výstrahy predbežne platia od piatka od 20.00 h do soboty do 9.00 h.