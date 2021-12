Mesto Bratislava hľadá nového dodávateľa údržby zelene

Bratislava 10. decembra (TASR) - Mesto Bratislava obstaráva nového dodávateľa údržby zelene, keďže sa blíži k vyčerpaniu aktuálne vysúťaženej rámcovej dohody so súčasným poskytovateľom tejto služby. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát, ktorý sa však chce vyhnúť problémom z minulého volebného obdobia. Mesto totiž nedávno dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 41.506 eur pre postup z roku 2017 pri zadávaní zákazky na údržbu mestskej zelene.



"Na rozdiel od predchádzajúceho obstarávania sme zákazku rozdelili na dve samostatné časti, od čoho si sľubujeme posilnenie súťaže," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Magistrát deklaruje, že vyhláseniu zákazky predchádzali aj prípravné trhové konzultácie, a to za účelom zníženia rizika sporov v priebehu obstarávania, ako aj za účelom čo najlepšieho nastavenia podmienok. "Snažíme sa teda otvoriť súťaž väčšiemu počtu dodávateľov za použitia vhodnejších nástrojov verejného obstarávania s prínosom lepšej hodnoty za peniaze," spresnila Rajčanová.



ÚVO nedávno udelil hlavnému mestu pokutu 41.506 eur pre postup v roku 2017 pri zadávaní zákazky na údržbu mestskej zelene. Magistrát vtedy uzatvoril bez súťaže priamym rokovacím konaním zmluvu so súkromníkom za 830.138 eur s DPH. Podľa ÚVO však na taký postup neboli splnené podmienky. Za pravdu ÚVO dal v lete aj Krajský súd v Bratislave.



Bratislava v tom čase odôvodňovala použitie priameho rokovacieho konania najmä časovou tiesňou, keďže nebolo uzatvorené vtedy aktuálne prebiehajúce nadlimitné obstarávanie (realizované cez verejnú súťaž) a zároveň hrozilo riziko výskytu vtáčej chrípky na území mesta. Rovnako ako aj zvýšenie podielu alergií v meste (z dôvodu nepokosenia tráv) a nedodržanie zákonom stanovených lehôt z rozhodnutí orgánov ochrany prírody. S týmto zdôvodnením sa však nestotožnil ÚVO ani krajský súd a konštatovali, že v roku 2017 mesto zadalo zákazku v rozpore s pravidlami na použitie priameho rokovacieho konania.



"ÚVO identifikoval v tomto obstarávaní porušenie ustanovení, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže mesto dostatočne nepreukázalo, že skutočnosti, ktorými odôvodňovalo použitie priameho rokovacieho konania, možno považovať za mimoriadnu udalosť spĺňajúcu podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní," podotkla Rajčanová.