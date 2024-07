Mesto Bratislava plánuje vybudovať cyklotrasu Jarovce - Rusovce

Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavské mestské časti Jarovce a Rusovce by mala prepojiť cyklotrasa. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Jarovce zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 721.000 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 6. augusta.



"Predmetom obstarávanej zákazky je vybudovanie cyklotrasy Jarovce - Rusovce, ktorá je súčasťou Bratislavskej a Dunajskej kmeňovej trasy," uviedla samospráva v súťažných podkladoch. Cyklotrasa má začínať na Ovocnej ulici v križovatke Ovocná - Zeleninová v Jarovciach pri obojstranných zástavkách mestskej hromadnej dopravy.



"Cyklotrasa pokračuje po miestnych komunikáciách - uliciach Balkánska - Kovácsova až po križovatku s Vývojovou, a to len dopravným značením, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie," ozrejmili. Zároveň od križovatky ulíc Vývojová - Kovácsova má byť budovaná druhá etapa cyklotrasy v pokračovaní Kovácsovej ulice až k železničnej stanici Bratislava - Rusovce a konečnej autobusov mestskej hromadnej dopravy.